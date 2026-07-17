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Radu Miruţă: Pentru ca Steaua Bucureşti să ajungă în prima ligă, trebuie îndeplinite două condiţii mari

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Radu Miruță.
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Situație ipotetică

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că, pentru ca echipa de fotbal Steaua Bucureşti să ajungă în prima ligă, trebuie îndeplinite două condiţii.

El a adăugat că prima condiţie este ca ministrul Apărării să vrea, iar cea de-a doua, să fie modificată legea, iar acest lucru nu îl mai poate face un guvern interimar, informează News.ro.

„Drumul Stelei spre prima ligă nu mai poate fi întors. Pentru ca Steaua să ajungă în prima ligă, trebuie să fie îndeplinite două condiţii mari. Una, ca ministrul să vrea, pentru că au fost perioade şi am găsit documente în minister în care ministrul a spus că politica este ca Steaua să fie în liga a doua şi să fie pepinieră, eventual, pentru alte echipe. Nu s-a vrut. Acum eu vreau, nu numai convins fiindcă este normal, ci şi provocat de toate piedicile pe care văd că diverse entităţi le-au pus acestui club”, a declarat Radu Miruţă, vineri, într-o conferinţă de presă.

El a menţionat că a doua condiţie este modificarea legii.  

„A doua condiţie este modificarea legii pe care un guvern interimar nu mai are voie să o facă. Suntem într-o perioadă, dacă vreţi, de carantină, în care ministerul nu poate modifica legea care să dea posibilitatea instrumentală clubului să-şi aranjeze documentele pentru a îndeplini acele condiţii”, a transmis ministrul interimar al Apărării. 

Situație ipotetică

Radu Miruţă a explicat ce s-ar întâmpla în cazul în care Steaua Bucureşti ar avea drept de promovare în prima ligă printr-o asociere cu scop nepatrimonial. 

„Aş putea să fac astăzi un lucru prin care v-aş spune dumneavoastră Steaua a îndeplinit condiţiile legale de a merge în prima ligă, însă mi-aş bate joc şi m-ar interesa doar nişte aplauze, pentru că varianta legală care ar permite clubului să meargă în prima ligă şi care este la îndemâna mea, ar fi o asociere cu scop nepatrimonial. Asta ar bifa condiţiile celor de la Liga Profesionistă, însă în secunda doi ministerul nu ar mai putea să pună nici un leu la bugetul Stelei, că nu-ţi mai dă voie legea. Şi atunci nu numai că nu va putea să pună niciun leu, nici nu va mai putea să pună la dispoziţie stadionul şi alte facilităţi de la Clubul Steaua, pentru că asocierea ar fi o altă entitate care ar trebui să plătească pentru utilizarea acestor lucruri”, a subliniat Radu Miruţă. 

El a precizat că varianta luată în cadrul este ca prin modificarea legii să fie permis Ministerului Apărării Naţionale să înfiinţeze o societate comercială, iar aceasta să interacţioneze cu o firmă interesată să investească la Steaua. 

„Varianta a doua este modificarea legii Ministerului Apărării Naţionale, care să permită înfiinţarea unei societăţi comerciale, urmând ca această societate comercială să interacţioneze cu o altă societate comercială care ar fi interesată să bage bani la Steaua şi atunci ar exista şi varianta finanţării. Astăzi, problema este legată de faptul că această a doua etapă cu înfiinţarea unei societăţi comerciale nu poate fi făcută de limitarea unui guvern interimar”, a mai declarat Radu Miruţă. 

Întrebat dacă el crede că rămâne Steaua blocată definitiv în liga a doua, Radu Miruţă a răspuns: „Refuz să cred că rămâne blocată definitiv. Refuz să cred”.

Editor : S.S.

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