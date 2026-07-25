Oferta pe care a primit-o ministrul demis al Apararii din Ucraina, Mihailo Fedorov

Ministrul apărării italian Guido Crosetto a declarat că i-a oferit lui Mihailo Fedorov, demis recent din funcţia de ministru al apărării al Ucrainei, un post de consilier în Italia, relatează Reuters.

„L-am sunat a doua zi după demitere şi i-am spus:'Când vrei să vii la Roma şi să lucrezi cu mine în calitate de consilier?”, a declarat Crosetto pentru cotidianul italian La Repubblica într-un interviu publicat sâmbătă.

Întrebat cum a reacţionat Fedorov, Crosetto a spus că fostul ministru a fost "mişcat" şi a văzut oferta drept „o demonstraţie de stimă şi prietenie”.

Crosetto l-a lăudat pe Fedorov ca fiind un motor al inovaţiei militare, afirmând că acesta este „una dintre acele persoane care au rescris complet regulile jocului pe câmpul de luptă”. Fedorov a ajutat Ucraina mai întâi să reziste în faţa invaziei ruse, iar apoi să recâştige iniţiativa prin reorganizarea tacticii de luptă cu ajutorul noilor tehnologii, a afirmat Crossetto.

Fedorov, un reformator în vârstă de 35 de ani, pasionat de tehnologie, căruia susţinătorii îi atribuie meritul de a fi consolidat capacităţile Ucrainei în domeniul dronelor şi de a fi promovat reformele în sectorul apărării, a fost demis din funcţia de ministru al apărării în această lună, măsură care a stârnit proteste rar întâlnite în timp de război în Ucraina.

Preşedintele Volodimir Zelenski i-a propus alte funcţii, dar acesta a declarat că nu va accepta nicio altă funcţie guvernamentală în afară de cea pe care a deţinut-o anterior.

Manifestanţii din Kiev au anunţat vineri un protest pe o perioadă nedeterminată, cerându-i preşedintelui Volodimir Zelenski să-l reinstaleze pe Mihailo Fedorov în funcţie după ce o remaniere guvernamentală explicată necorespunzător a degenerat în criză politică.

Protestele au culminat săptămâna trecută, când mii de ucraineni indignaţi au ieşit în stradă pentru a cere reintegrarea lui Fedorov şi demiterea comandantului-şef de atunci, Oleksandr Sîrski, pe care unii l-au acuzat că nu acordă importanţă vieţii militarilor şi că trage de timp în modernizarea armatei.

Însă, chiar şi după ce Zelenski l-a înlocuit pe Sîrski cu popularul comandant Mihailo Drapatîi, sute de oameni s-au întors vineri în faţa palatului prezidenţial pentru a-şi continua protestul.

„Am stat, stăm şi vom sta” aici, scandau ei.

Organizatorul protestului, Dmitro Koziatînski, veteran de război, a declarat pentru Reuters că, în opinia sa, oamenii sunt pregătiţi să continue protestul „cât timp va fi nevoie”.

Volodimir Zelenski, care susţinuse anterior că demiterea lui Fedorov se datora unui conflict iremediabil cu Sîrski, i-a oferit acestuia posibilitatea de a alege dintre mai multe funcţii, printre care cea de viceprim-ministru pentru inovare în domeniul apărării. Fedorov a afirmat că niciunul dintre posturi nu dispunea de autoritatea efectivă necesară pentru a duce la bun sfârşit reformele.

„Nu avem nevoie de Fedorov doar ca figură simbolică. Avem nevoie de Fedorov ca tânăr reformator. Şi, din păcate, funcţiile oferite de preşedinte nu conferă suficientă influenţă şi nu pun la dispoziţie instrumentele necesare pentru a continua reforma”, a adăugat Koziatînski.

Pe unele pancarte din carton - transformate într-un simbol al protestului - se putea citi „Aduceţi-l înapoi pe Fedorov!”, „Sunt aici pentru cei care sunt acolo pentru mine!”, referire la militarii de pe linia frontului, „Fedorov, ministru al apărării!”. Un mesaj, scris în limba engleză, insistă: „Lăsaţi-l pe manager să-şi facă treaba!”.

Fedorov este apreciat de mulţi pentru introducerea unor reforme bazate pe tehnologie, esenţiale pentru armată, pentru combaterea corupţiei în sectorul apărării, precum şi pentru recentele succese ale Ucrainei în războiul cu Rusia.

Demiterea sa a venit chiar în momentul în care trupele Kievului luptă pentru a prelua iniţiativa, efectuând atacuri asupra unor ţinte militare şi energetice în profunzimea teritoriului rus. În acelaşi timp, Ucraina rămâne expusă atacurilor aeriene puternice şi ofensivelor de pe linia frontului lansate de Rusia.

„Nu speranţa oamenilor a fost furată, ci rezultatul”, spune o manifestantă, Anna, despre demiterea lui Fedorov.

Confruntat cu reacţii negative, Volodimir Zelenski nu a înaintat încă spre aprobare parlamentului o candidatură pentru înlocuirea lui Fedorov, care a condus ministerul doar jumătate de an.

Ievheni Hmara, care ocupa funcţia de şef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), a fost numit ministru interimar.

„Nu avem la dispoziţie încă şase luni pentru a forma o nouă echipă, care să implementeze noi reforme sau pentru ca noul ministru să se pună la curent cu problemele vechi”, mai spune Anna, deşi îl descrie pe Hmara ca pe un funcţionar eficient.

Editor : I.B.