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Preot din Topoloveni, suspendat de la slujire şi cercetat disciplinar după ce a preluat conducerea filialei locale a PSD

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cruce la altar
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului anchetează un preot pentru incompatibilitate clericală și politică. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
De ce a intervenit Biserica Contextul politic local Ce urmează

Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului a anunţat că l-a oprit de la slujire pe preotul Pavel Gheorghe Dănuţ, după ce acesta a fost ales preşedinte al PSD Topoloveni, într-un caz care a adus din nou în atenţie incompatibilitatea dintre statutul clerical şi politica de partid. Potrivit comunicatului bisericesc, preotul misionar din cadrul Protoieriei Topoloveni nu a informat eparhia înainte de a face acest pas şi nu a primit aprobarea necesară pentru o asemenea implicare, relatează News.ro.

Cazul a fost făcut public în contextul în care numele lui Dan Pavel a apărut deja în presa locală şi centrală ca nou lider al organizaţiei PSD din Topoloveni. Alegerea sa a fost prezentată drept una care contravine hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ce interzic clericilor să fie membri ai unui partid politic, să ocupe funcţii de conducere în structuri politice sau să participe la campanii electorale în calitate de susţinători.

În comunicatul transmis, Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului precizează că, până la finalizarea cercetării disciplinare, preotul este oprit de la slujirea celor sfinte şi de la exercitarea prerogativelor preoţeşti. Instituţia mai arată că demersul va fi analizat în raport cu toate împrejurările de fapt şi de drept, iar după încheierea verificărilor vor fi stabilite eventualele măsuri canonice şi disciplinare.

De ce a intervenit Biserica

Potrivit informaţiilor publicate de presă, Pavel Gheorghe Dănuţ, cunoscut şi ca Dan Pavel, slujeşte la Catedrala Ortodoxă "Sfântul Gheorghe" din Topoloveni şi avea un rol misionar în cadrul protoieriei. În acelaşi timp, alegerea lui la conducerea PSD Topoloveni a fost descrisă de mai multe publicaţii drept o încălcare directă a regulilor BOR privind neutralitatea politică a clerului.

Reprezentanţii Patriarhiei au confirmat, potrivit presei, că preotul nu avea aprobare pentru acest demers. În logica regulilor bisericeşti, situaţia nu este tratată ca o simplă opţiune personală, ci ca o abatere de la angajamentele clericale asumate la hirotonie şi de la disciplina internă a Bisericii.

Contextul politic local

Topoloveniul are şi o miză politică aparte, deoarece presa l-a descris pe Gheorghiţă Boţârcă, actualul primar al oraşului, ca fiind şi unul dintre actorii cheie ai scenei locale. În relatările publicate, Boţârcă apare ca cel care a condus vreme îndelungată PSD Topoloveni şi ca persoana care ar fi pregătit tranziţia de la propria conducere la o nouă generaţie de lideri locali, el nemaidorind să participe la alegerile din 2028.

Unele publicaţii au scris chiar că primarul nu ar mai intenţiona să candideze în 2028 şi că l-ar sprijini pe Dan Pavel pentru o eventuală candidatură la primărie. În acest context, cazul a depăşit rapid graniţele unei dispute strict ecleziale şi a devenit un subiect despre influenţă, succesiune politică şi relaţia dintre biserică şi administraţia locală.

Ce urmează

Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului urmează să încheie cercetarea disciplinară şi să decidă dacă preotul va primi alte sancţiuni canonice. Până atunci, acesta rămâne suspendat de la slujire.

Editor : Liviu Cojan

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