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Rareș Bogdan îi spune, pe Facebook, lui Bolojan cum trebuia să negocieze anul trecut cu Comisia Europeană: „Știi ce puteai face, Ilie?”

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RARES BOGDAN
Europarlamentarul Rareș Bogdan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Europarlamentarul Rareș Bogdan, parte a grupului de liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan, îi transmite premierului demis, într-o lungă postare pe Facebook, cum ar fi trebuit să negocieze anul trecut cu Comisia Europeană. „Nu pot reduce deficitul acum”, sscrie Bogdan că ar fi trebuit să spună Bolojan, și continuă: „Dacă vreți acum pe loc, pot doar prin taxare, deci scade consumul și vă afectează și pe voi”.  Mesajul europarlamentarului, care începe cu exemple de țări care ar fi rezolvat problema unui deficit excesiv cu alte metode de-a lungul istoriei, se încheie cu o serie de măsuri care ar fi trebuit luate, în opinia sa, precum desființarea instituțiilor-sinecuri și relaxarea fiscală.

„Dezastrul economic marca Bolojan putea fi evitat”, scrie Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook, într-un mesaj adresat lui Ilie Bolojan, care începe cu o serie de exemple despre cum, în opinia europarlamentarului, alte țări au reușit să reducă deficitul și cum austeritatea promovată de Ilie Bolojan ar fi produs efecte negative în economia altor țări.

„Îți arăt ceva, Ilie: 3 țări care au refuzat logica taxelor mari și au ales relaxarea fiscală, au tăiat risipa și au redus deficitul prin creștere economică. Irlanda (la datorie publică peste 100% din PIB și deficit de aproape 9%, a redus imbozitul pe profit, a relaxat taxarea muncii, a tăiat cheltuielile inutile. Economia a explodat), SUA lui Reagan (a tăiat masiv taxe, și chiar dacă la început încasările contabile au căzut, a urmat cea mai lungă perioadă de creștere), Estonia (cotă unică mică, zero impozit pe profitul reinvestit, digitalizare, desființarea agențiilor inutile, iar țara a devenit o forță regională)”, a scris Bogdan pe pagina sa de socializare.

Rareș Bogdan oferă, în încheierea postării (disponibilă la finalul acestui articol), sfatul său despre cum ar fi trebuit Ilie Bolojan să negocieze în vara anului 2025 cu Comisia Europeană.

„Știi ce puteai face, Ilie? Mergeai la Comisie și ziceai așa: nu pot reduce deficitul acum. Dacă vreți acum pe loc, pot doar prin taxare, deci scade consumul și vă afectează și pe voi. Desființez instituțiile-sinecuri, instituțiile care se suprapun și unde angajații plimbă hârtii, anulez chetuielile nejustificate. Mă lăsați să fac relaxare fiscală, ca să încurajez oamenii să angajeze/producă, relaxez taxarea muncii, ofer facilități noilor firme, bag în proiecte europene firme românești – există mecanisme care permit unei țări să aibă un deficit mai mare dacă acei bani se duc în cofinanțări de proiecte europene și investiții productive, nu pe consumul aparatului de stat. Efect: Crește, crește, crește PIB-ul. Deci scade deficitul. Vrei să ne duci în junk?”, conchide europarlamentarul.

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Editor : B.E.

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