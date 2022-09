Rareș Bogdan, la DigiFM: „Nu e obligatoriu să ne spălăm cu prosopul”

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a explicat luni, la DigiFM, în emisiunea „Audiență Națională” cu Robert Kiss și Alexandru Rotaru, declarațiile făcute la Școala de Vară a TNL, unde le-a transmis tinerilor liberali să nu asculte „retorica dezastrului” de la Bruxelles.

„Nu trebuie să mergem pe ideea extremistă. Nu trebuie să mergem pe o retorică a dezastrului și trebuie să privim lucrurile mult mai rațional”, spune prim-vicepreședintele PNL.

Acesta a explicat că „propunerile europene venite din partea unora sau altora nu sunt asumate de Comisie” și nu este obligatoriu să facem ce spun unii lideri europeni.

„Propunerile europene venite din partea unora sau altora nu sunt asumate de comisie. Ele au fost prezentate în spațiul public din România ca fiind obligatorii. Nu e obligatoriu ce a spus domnul Timmeramans să ne spălăm o dată pe săptămână, nu e obligatoriu să mâncăm nici făină de gândaci, nu e obligatoriu să ne spălăm cu prosopul, și oamenii trebuie să privească lucrurile extrem de rațional, echilibrat, fără să meargă în extremă”, a declarat Rareș Bogdan.

„A sancționa și critica propunerile excesive nu înseamnă că e atitudine anti-europeană. Înseamnă că suntem încă normali la cap și avem mintea în cap și capul pe umeri. Cei care gândesc altceva, îi invit respectuos și deschis să se spele cu prosopul ei, să facă ei duș o dată pe săptămână, să stea la 17 grade în casa lor și să mănănce eventual și niște plăcinte din făină de gândaci”, mai spune liderul PNL.

Cât despre situația din România, Rareș Bogdan a declarat că în Coaliție sunt căutate soluții pentru iarna următoare, în special pentru companii, în condițiile în care pentru consumatorii casnici prețul la energie și gaze naturale este plafonat și compensat.

„Este o situație complicată la nivel european din cauza războiului din Ucraina. Noi sutem parte din această familie. Avem și efecte care se duc și spre România. Trebuie să ne gândim extrem de serios”, spune acesta.

Despre majorarea pensiilor, Rareș Bogdan a declarat că propunerea sa de creștere cu 16% este una care respectă legea „votată în 2020”.

„Eu am luat legea și legea spune extrem de simplu: nu poți crește pensiile cu un procent mai mic decât rata inflației. Eu am luat legea de creștere a pensiilor votată în 2020 cu 40% din care guvernul liberal Orban a dat 10%, apoi guvernul liberal Ciucă a mai dat 14% și a rămas acel procent de 16% care este peste rata inflației. În același timp, am luat de bune declarațiile domnului Câciu (...) care a spus că avem bani”, a mai declarat prim-vicepreședintele PNL.