Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat în ce moment s-a deteriorat relația sa cu președintele Nicușor Dan

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi FM, întrebat în ce moment s-ar fi deteriorat relația sa cu președintele Nicușor Dan, că a avut mereu o colaborare bună şi instituţională cu șeful statului.

Întrebat care a fost momentul când s-ar fi deteriorat relaţia cu şeful statului, Bolojan a explicat că, atunci când ocupi o funcţie importantă în stat, este necesar să colaborezi cu toate instituţiile pentru a reprezenta România şi pentru a duce proiectele mai departe.

„Eu nu am nicio percepţie de relaţie ruptă, pentru că în toată această perioadă am colaborat bine, am colaborat instituţional. Aici nu e vorba de simpatii sau antipatii, aici pur şi simplu e vorba că, atunci când ai o răspundere în ţară, trebuie să colaborezi cu toate instituţiile, cu toţi liderii cu care trebuie să faci echipă pentru a reprezenta România, pentru a duce lucrurile înainte. (...) Nu am avut discuţii legate de reproşuri, pentru că, aşa cum v-am spus, agenda întâlnirilor era una normală, pe subiectele care erau la ordinea de zi, pe care întotdeauna am discutat-o în mod corect”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent azi la Digi FM, unde a participat la emisiunea „Audiența națională”, realizată de Andreea Georgescu și Florin Negruțiu.

El a vorbit despre negocierile de la Cotroceni, în vederea formării unui nou guvern, despre salariile demnitarilor și companiile din energie, dar a abordat și teme personale, legate de mama sa ori de prietenii apropiați.

