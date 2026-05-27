Live TV

Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat în ce moment s-a deteriorat relația sa cu președintele Nicușor Dan

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Foto: Profimedia Images

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi FM, întrebat în ce moment s-ar fi deteriorat relația sa cu președintele Nicușor Dan, că a avut mereu o colaborare bună şi instituţională cu șeful statului.

Întrebat care a fost momentul când s-ar fi deteriorat relaţia cu şeful statului, Bolojan a explicat că, atunci când ocupi o funcţie importantă în stat, este necesar să colaborezi cu toate instituţiile pentru a reprezenta România şi pentru a duce proiectele mai departe.

„Eu nu am nicio percepţie de relaţie ruptă, pentru că în toată această perioadă am colaborat bine, am colaborat instituţional. Aici nu e vorba de simpatii sau antipatii, aici pur şi simplu e vorba că, atunci când ai o răspundere în ţară, trebuie să colaborezi cu toate instituţiile, cu toţi liderii cu care trebuie să faci echipă pentru a reprezenta România, pentru a duce lucrurile înainte. (...) Nu am avut discuţii legate de reproşuri, pentru că, aşa cum v-am spus, agenda întâlnirilor era una normală, pe subiectele care erau la ordinea de zi, pe care întotdeauna am discutat-o în mod corect”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent azi la Digi FM, unde a participat la emisiunea „Audiența națională”, realizată de Andreea Georgescu și Florin Negruțiu.

El a vorbit despre negocierile de la Cotroceni, în vederea formării unui nou guvern, despre salariile demnitarilor și companiile din energie, dar a abordat și teme personale, legate de mama sa ori de prietenii apropiați.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Avertizare meteo de furtuni.
3
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Alexander Lukashenko
5
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
"Fără nicio jenă". Adversara Soranei Cîrstea a ținut capul de afiș la Roland Garros
Digi Sport
"Fără nicio jenă". Adversara Soranei Cîrstea a ținut capul de afiș la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan privind guvernanța corporativă a companiilor de stat. Legea merge la promulgare
Nicusor Dan
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să desemneze un premier
Ilie Bolojan.
„Am văzut ordine, curățenie”: Cum și-a făcut Ilie Bolojan un prieten apropiat în PNL după ce a trecut prin Câmpulung Moldovenesc
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: „L-am mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor”
harta romania - moldova
Ilie Bolojan spune că susține unirea României cu Republica Moldova: „Dacă depinde de votul meu, da”
Recomandările redacţiei
Detaliu mâna unui deputat care votează în Camera Deputaților
Vânzarea acțiunilor în cazul companiilor de stat, interzisă până la...
tiktok
Raport îngrijorător: doar 10 conturi generează aproape 80% din...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Proiectul Doicești are probleme serioase”. Ce spune...
vladimir putin (1)
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de...
Ultimele știri
Tony Blair atacă dur guvernul lui Keir Starmer și avertizează că Partidul Laburist „se joacă cu focul”
Evaluarea Națională 2026, clasa a VI-a: Subiectele la Matematică și Științele naturii. Când află elevii notele finale
Radu Miruţă dă asigurări că proiectele PNRR de la Apărare vor fi încheiate, dar spune că la Transporturi există semne de întrebare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
Încă o plecare la Universitatea Craiova! Conducerea caută deja înlocuitor. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Adevărul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Paul McCartney, despre motivul pentru care nu face poze cu fanii. Comparația neașteptată făcută de legendarul...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...