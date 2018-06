Reacția Gabrielei Firea după ce a fost huiduită pe Arena Națională

„Nicio faptă bună nu ramâne nepedepsită”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook, la o oră după ce a fost huiduită pe Arena Națională. „Echipe de cetățeni cu venin au venit bine organizate, plasate strategic printre oameni decenți, care au venit la un eveniment memorabil pentru Simona Halep”, a acuzat primarul general al Capitalei.

Mesajul integral al primarului general al Capitalei:

„Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită, spune o vorbă veche din popor! În mai puțin de 24 de ore, Primăria Capitalei a organizat un eveniment de ținută, pe Arena Națională, în cadrul căruia marea noastră campioană Simona Halep să poată prezența fanilor trofeul. A fost o mobilizare uriașă! S-a lucrat frenetic minut de minut. De dimineață, însă, aparatul sorosist de propagandă, prin organele sale tributare de presă, a demarat acțiunea : compromiterea evenimentului. Cu tot felul de știri false și comentarii răutăcioase. Nu a contat că umbresc momentul unic pentru Simona Halep. Nu a contat că, seara, martori au fost și copii, la un festival al urii și dezbinării. Când am declarat-o Cetățean de onoare al Municipiului București, mulți au strâmbat din nas. Și au comentat negativ. Acum, dacă nu o primeam așa cum merită, ar fi spus că sunt arogantă și că nu îmi fac datoria de primar general. În toate capitalele civilizate ale lumii, marii campioni sunt întâmpinați cu entuziasm de cetățeni și sunt recompensați prin intermediul autorităților de la acel moment : ministru, primar, președinte de federație etc. Nu există o altă cale civilizată prin care să ne arătăm respectul față de valorile noastre. Repet, dacă nu organizam nimic și nu ofeream Cheia Orașului într-un cadru festiv, aveam să fiu certată că sunt nepăsătoare. Dacă mi-am făcut datoria de român și primar, nici așa nu a fost bine... pentru unii. Echipe de cetățeni cu venin au venit bine organizate, plasate strategic printre oameni decenți, care au venit la un eveniment memorabil pentru Simona Halep. De dragul ei și din respect pentru performanța sa uriașă, puteau lasă o jumătate de oră ura la poarta Arenei Naționale. Acolo este despre sport, respect, valori, performanță. Nu despre câți bani primim de la ONG-uri dubioase, pentru a transforma Bucureștiul într-un oraș sub asediu. Slavă Domnului că cei mai mulți sunt oameni civilizați, democrați, cu respectul fiecăruia de a avea dreptul să nu fie de acord cu celălalt. În rest, și mâine este o zi! Și mâine e o zi de muncă! Și mâine ne vom bucură că apare soarele, că suntem sănătoși, că putem avea credință și că putem ierta. Ai câștigat, continuă! Ai pierdut, continuă!”.