Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției

„Nu renunțăm la desființarea acestor privilegii” a declarat Dominic Fritz după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind pensiile speciale ale magistraților. Președintele USR a adăugat că va trebuie citită cu atenție motivarea CCR pe această decizie, și dacă e luată pe formă, atunci trebuie refăcut proiectul de act normativ, dacă e luată pe fond, atunci USR va propune un referendum de modificare a Constituției.

„Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea. Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției”, a scris Dominic Fritz, luni pe Facebook.

Fritz a mai spus că, „în orice caz, nu renunțăm la desființarea acestor privilegii”.

„Avem, cu adevărat, voința să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj și de rezistență al Guvernului”, a completat el.

Acesta coinsideră că „majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare”.

„Credința USR este că rolul statului e să motiveze performanța prin salarii corecte, nu competiția cine se pensionează primul. Statul trebuie să funcționeze pentru toți cetățenii, nu doar pentru unii privilegiați”, a conchis liderul USR.

Reacția vine după ce, Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților, ceea e înseamă că reforma propusă de Guvern nu poate fi aplicată. „Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, declara premierul Ilie Bolojan pe 27 august.

Potrivit surselor Digi24, decizia a fost luată cu majoritate de voturi, 5 la 4, iar problema de constituționalitate ține de formă, privind procedura de adoptare a actului legislativ. Executivul nu a așteptat avizul CSM pe actul normativ, mai spun judecătorii CCR, confor surselor citate.

Editor : Ana Petrescu