Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților, ceea e înseamă că reforma propusă de guvern nu poate fi aplicată. „Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, declara premierul Ilie Bolojan pe 27 august.

Orban: „Nu există niciun temei ca premierul să își depună mandatul”

ACTUALIZARE 16:45 Consilierul președintelui Nicușor Dan pe politică internă, Ludovic Orban, susține că nu există niciun temei constituțional ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze acum că legea pensiilor speciale, promovată de Guvern, a picat testul Curții Constituționale.

„Nu există nicio pierdere de legitimitate și niciun temei constituțional pentru ca premierul să își depună mandatul dacă un proiect este declarat neconstituțional.”

Orban a avut și un atac la adresa judecătorilor constituționali, precizând că majoritatea nu vrea să „țină cont de bunul simț și se agață în a păstra privilegii”.

Gabriel Andronache (PNL): Aşteptăm o motivare”

ACTUALIZARE 16:45 Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a declarat luni că, în situaţia în care Curtea Constituţională a ajuns la concluzia că proiectul privind pensiile magistraţilor este neconstituţional din motive extrinseci, se poate relua procedura de adoptare de la zero cu acelaşi conţinut al legii sau cu un alt conţinut.

Andronache a fost întrebat ce părere are despre decizia CCR cu privire la proiectul privind pensiile magistraţilor, care ar fi o decizie pe formă, nu pe fond, în care se invocă faptul că Guvernul nu a aşteptat perioada de 30 de zile necesară pentru a se primi aviz din partea CSM şi şi-a angajat răspunderea înainte de primirea acestuia.

„Aşteptăm o motivare a Curţii Constituţionale. Înţeleg că deocamdată vorbim despre un comunicat sau despre ştiri pe surse. În măsura în care aceasta este soluţia pe care o pronunţă Curtea Constituţională, da, aşteptăm motivarea, procedura este simplă. În situaţia în care se ajunge la concluzia că din motive extrinseci legea pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea este neconstituţională se va proceda la respingerea acestui proiect de lege şi, în mod evident, se poate relua procedura de la zero cu acelaşi conţinut al legii sau cu un alt conţinut”, a explicat Andronache, la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, din perspectivă constituţională, lucrurile sunt simple şi clare.

„Judecătorii Curţii Constituţionale au avut în faţă un proiect de lege. Din punctul meu de vedere, este o inovaţie. Se pare că cei de la CCR au extins cumva aspectele legate de aceste avize şi asupra avizului CSM. Rămâne de văzut ce vor spune în motivare. Atât timp cât motivarea va conţine o astfel de chestiune, de acum înainte Parlamentul României va trebui să ţină cont de acest aspect şi de fiecare dată când vorbim despre un aviz CSM proiectul de lege va trebui să aştepte intervalul de timp despre care am discutat”, a transmis parlamentarul PNL.

Fritz: USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției

ACTUALIZARE 16:42 „Nu renunțăm la desființarea acestor privilegii” a declarat Dominic Fritz după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind pensiile speciale ale magistraților.

Președintele USR a adăugat că va trebuie citită cu atenție motivarea CCR pe această decizie, și dacă e luată pe formă, atunci trebuie refăcut proiectul de act normativ, dacă e luată pe fond, atunci USR va propune un referendum de modificare a Constituției.

Când va face Guvernul un anunț

ACTUALIZARE 16:30 Reacția Guvernului la decizia CCR privind proiectul de lege a pensiilor magistraților va fi formulată după ce Curtea Constituțională va emite comunicatul după ședința de azi, a transmis purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.

Cine sunt judecătorii care au votat „împotrivă”

ACTUALIZARE 16:15 Judecătorii CCR care s-au pronunțat în favoarea admiterii sesizării ICCJ sunt Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihai Busuioc, Mihaela Ciochină şi Bogdan Licu, potrivit unor surse politice citate de News.ro.

Explicația unui fost judecător constituțional

ACTUALIZARE 16:09 Reforma pensiilor magistraților era de așteptat să nu treacă testul constituționalității, a afirmat, pentru Digi24, fostul judecător CCR, Petre Lăzăroiu.„Legea este total neconstituțională. Se aplica doar magistraților, deși sunt cinci-șase categorii de seniori cu pensii speciale”, a explicat acesta. Detalii aici

Prima reacție din Guvern

ACTUALIZARE 16:06 Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că decizia CCR de a declara neconstituțională legea pensiilor magistraților va avea efecte asupra jalonului din PNRR pe care România trebuia să îl îndeplinească. Cu alte cuvinte, țara noastră a putea pierde banii europeni aferenți reformei. Nazare a refuzat să comenteze informația potrivit căreia premierul Ilie Bolojan ar putea demisiona. Detalii aici

AUR cere demisia premierului Ilie Bolojan

ACTUALIZARE 16:01 AUR a avut o primă reacție în urma decizie CCR privind reforma pensiilor magistraților.

Un comunicat AUR face referire la declarația premierului Bolojan care a spus că dacă legea va pica „este greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”. Comunicatul AUR atacă deopotrivă CCR și pe premier. „Încă o dată se dovedește că instituția care ar trebui să fie garantul Constituției României și al dreptății este, de fapt, o anexă politizată, brațul lung al sistemului controlat de PSD și PNL, care apără interesele castelor privilegiate”, spune formațiunea în comunicatul citat. Detalii aici

Protestele judecătorilor ar urma să fie suspendate

ACTUALIZARE 15:55 Surse de la vârful sistemului judiciar au transmis pentru ⁦Digi24.ro⁩ că este de așteptat ca în următoarele zile instanțele să convoace adunări generale pentru a opri protestul magistraților.

Decizia luată cu majoritate de voturi

ACTUALIZARE 15:39 Potrivit surselor Digi24, decizia a fost luată cu majoritate de voturi, 5 la 4, iar problema de constituționalitate ține de formă, privind procedura de adoptare a actului legislativ: Guvernul nu ar fi așteptat un aviz de la CSM privind proiectul de lege.

Știrea inițială. Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a anunţat instituţia.

Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost amânată de CCR de două ori, până la decizia de luni.

Ce a reclamat Înalta Curte de Casație și Justiție

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, în 4 septembrie, să sesizeze CCR cu privire la legea care modifică regimul pensiilor, decizia fiind luată cu unanimitate.

„Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, arăta ICCJ, într-un comunicat de presă.

Instanţa supremă consideră că legea care modifică pensiile judecătorilor şi procurorilor ”încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept”.

„Principalele motive de neconstituţionalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securităţii juridice, al legalităţii şi neretroactivităţii legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislativă”, se arăta în documentul citat.

Ce spunea Ilie Bolojan la angajarea răspunderii guvernului

Premierul Ilie Bolojan afirma, în cadrul şedinţei plenului reunit al Parlamentului pentru angajarea răspunderii pe proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că magistraţii români ies la pensie la 48 - 49 de ani şi o pensie medie în magistratură depăşeşte 24.000 de lei. Totodată, numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000 - 40.000 de lei, în mod special pentru magistraţii care au avut şi funcţii de conducere.



„Prin reforma pe care o propunem va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârşitul căreia pensionarea magistraţilor se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va creşte de la 25 de ani la 35 de ani, aşa cum este cazul pentru ceilalţi cetăţeni. Până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remuneraţie netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar şi cu această scădere, pensiile magistraţilor rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000 - 15.000 de lei nu asigură independenţa şi respectul de care un magistrat are nevoie, conform normelor internaţionale sau Constituţiei", spunea premierul.

Reforma pensiilor din justiție și demisia premierului

În 27 august, într-un interviu la Antena 3 CNN, Ilie Bolojan a declarat:

Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate.

Ulterior acestei declarații, într-un interviu pentru Digi24, întrebat direct dacă premierul ar trebui să demisioneze încazul respingerii de către CCR a reformei pensiilor dinn justiție, președintele Nicușor Dan a declarat ferm „Deloc”.

