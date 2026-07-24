Reprezentanții Ministerului Apărării oferă, începând cu ora 14:30, explicații cu privire la drona care a fost doborâtă vineri dimineață, în premieră în România, cu un avion F-16.

Digi24.ro transmite în format Live Text principalele declarații din timpul conferinței de presă de la MApN.

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Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei:

„Venim după o serie de evenimente de securitate grave petrecute în spațiul aerian al României, care afectează întreg spațiul estic al NATO. Astăzi au fost îndeplinite condițiile pentru doborârea acestei drone”

Generalul de brigadă Gheorghe Maxim:

„De la intrarea în spațiul aerian național a fost însoțită permament (...) pe prima parte a traiectului de aernavele Eurofighter (italiene) și pe a doua parte a traiectului de avioanele F-16. S-a ales momentul optim în care aceasta a fost doborâtă”

„Decizia de angajare a țintei a fost luată imediat, a fost declarată țintă ostilă (...) Este absolut necesară identificare vizuală a țintei la momentul oportun, după care, încadrarea acesteia cu radarul de bord și angajarea acesteia în locurile unde nu există niciun pericol pentru populație. Sunt mai importante siguranța populației și a elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o țintă”

Știrea inițială

Tema conferinței de presă este evenimentul de vineri dimineață.

„Astăzi, 24 iulie, de la ora 14.30, se organizează o conferință de presă la sediul Ministerului Apărării Naționale privind incidentul în care o dronă care a pătruns în spațiul aerian național a fost interceptată și doborâtă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române”, a anunțat MApN.

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Editor : M.G.