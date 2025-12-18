Live TV

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi la Bruxelles, că USR s-a consultat cu el înainte să îi propună pe Radu Miruță la Apărare și pe Irineu Darău la Economie. Șeful statului a adăugat că sunt oameni în care are încredere.

Întrebat la Bruxelles dacă USR l-a consultat înainte de a-l numi pe Radu Miruță la Ministerul Apărării, Nicușor Dan a răspuns: „Și pentru domnul Miruță și pentru domnul Darău”.

„Sunt oameni în care am încredere”, a completat el.

Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, va prelua portofoliul de la Apărare, iar Irineu Darău va trece la ministerul Economiei, potrivit propunerilor USR.

Radu Miruţă a precizat că este onorat de această nominalizare și a adăugat că, în calitate de vicepremier, se va asigura că proiectele pe care le-a început la Ministerul Economiei îşi urmează foaia de parcurs.

Irineu Darău, propus pentru funcţia de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, are o experienţă profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaţionale, lucrând pentru companii şi proiecte „complexe” din domeniile industrial, financiar şi tehnologic. Activitatea sa a inclus arhitectură software, coordonare de proiecte şi echipe, precum şi colaborarea cu clienţi internaţionali de anvergură. Din 2020, este senator de Braşov, arată un comunicat al USR.

