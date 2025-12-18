Sorin Grindeanu a reacționat joi, 18 decembrie, la nominalizările USR pentru portofoliile de la Apărare și Economie. Liderul PSD a susținut că și-ar dori ca cei propuși „să nu-și facă specializarea la locul de muncă”, dând drept exemplu situația de la Ministerul Mediului.

„Mi-aș dori totuși ca cei care sunt nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă, cum se întâmplă acum la Mediu. Adică, în momentul în care ești membru al Guvernului, trebuie să ai în spate ceva care te recomandă să faci parte din Guvern și să ai cât de cât un background și o activitate, și nu să înveți acolo ce înseamnă postul de ministru”, a spus președintele social-democraților.

Amintim că Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, va prelua portofoliul de la Apărare, iar Irineu Darău va trece la ministerul Economiei, potrivit propunerilor USR.

Dominic Fritz, președintele USR, justifică decizia sa prin faptul că Radu Miruță s-a implicat foarte mult în programul SAFE - pentru înzestrarea armatei. În același timp, Irineu Darău este propus la Ministerul Economiei pentru că are o experiență de 15 ani în mediul privat și asta ar putea să îl facă un bun ministru în executiv.

„Propunerea lui Radu Miruţă pentru Ministerul Apărării este una firească, având în vedere rigoarea de care a dat dovadă în activitatea guvernamentală, dar şi în contextul implicării sale directe şi consistente în implementarea Programului SAFE în România, program de înzestrare a Armatei, cu interacţiune între Ministerul Apărării şi industria naţională de apărare de la Ministerul Economiei”, a transmis USR, într-un comunicat.

Citește și:

Cine este Irineu Darău, propus de USR la Ministerul Economiei: senator la al doilea mandat, deține o firmă în Franța

Grindeanu: PSD nu o mai susține pe Diana Buzoianu. Dacă ar mai fi o moțiune simplă, am vota la fel

Editor : A.M.G.