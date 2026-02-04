Live TV

Reacția lui Radu Miruță, după moțiunea simplă depusă împotriva sa la Senat: „un subiect inventat

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, vizat de o moţiune simplă, le transmite iniţiatorilor că acesta este un instrument democratic important, nu o jucărie de PR ieftin, iar folosirea abuzivă, pentru un subiecgt despre care spune că este inventat, „e o formă de dispreţ pentru oamenii pe care spui că îi reprezinţi”.

„AUR şi alţi colegi din opoziţie au decis să transforme un fake news într-o altă moţiune simplă împotriva mea. Motivul? O declaraţie tehnică, corecta despre Groenlanda, scoasă complet din context şi rostogolită cu titluri mincinoase de o întreagă maşinărie de propagandă. Voi merge în Parlament, aşa cum este firesc, din respect pentru instituţie şi pentru cetăţenii care şi-au trimis acolo reprezentanţii prin vot. Dar le reamintesc iniţiatorilor: moţiunea simplă e un instrument democratic important, nu o jucărie de PR ieftin. Să o foloseşti pe un subiect inventat nu e doar o pierdere de timp, e o formă de dispreţ pentru oamenii pe care spui că îi reprezinţi”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, ministrul Apărării.

Radu Miruţă afirmă că poate este prea direct uneori: „Poate că, în anumite momente, mi-a lipsit claritatea. Dar ştiu sigur un lucru: nu am să îndulcesc realitatea şi nu am să ambalez adevărul în jumătăţi de propoziţii care să sune bine la televizor. Rolul unui ministru este să spună lucrurilor pe nume, nu să le ascundă în ambalaje poleite”.

„Îi respect pe cetăţenii care i-au votat pe parlamentarii AUR. Tocmai de aceea, le spun sincer: întrebaţi-i dacă asta e tot ce pot face pentru voi. Să transforme o minciună în moţiune? Să ignore subiectele serioase - cum ne dotăm armata, cum sprijinim rezerviştii, cum gestionăm provocările de securitate din regiune - doar pentru câteva titluri bombastice? Am spus-o şi o repet: voi fi prezent în Parlament. Voi răspunde cu respect şi cu date. Dar sper că, măcar în al doisprezecelea ceas, toţi ne vom aminti că politica nu e doar spectacol. E, în primul rând, responsabilitate” a mai transmis ministrul Apărării.

Acesta apreciază că România are nevoie de o dezbatere onestă, pe teme reale, „nu de campanii construite pe fabulaţii”.

Moţiunea simplă intitulată „Ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică” a fost depusă la Senat.

„Ministerul Apărării, domnul Radu Miruţă a emis declaraţii publice privind posibile misiuni în Groenlanda, o zonă fără legătură directă cu obligaţiile de apărare colectivă ale României, fără a furniza un cadru strategic, legal şi de interoperabilitate cu NATO şi UE, aşa cum cer standardele diplomatice. Declaraţiile publice ale ministrului Radu Miruţă sugerează posibilitatea ca România să ia în considerare participarea la detaşări de trupe în Groenlanda, iar decizia ar urma a fi luată în CSAT şi ulterior supusă votului Parlamentului”, se arată în textul moţiunii.

