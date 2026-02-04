Live TV

Video Liberalizarea gazelor, amânată până în 2027. Ilie Bolojan anunță o perioadă tranzitorie, „cu un preţ care nu va mai fi plafonat”

Data publicării:
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Foto: Shutterstock

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că anul 2027 este cel mai potrivit pentru liberalizarea preţului la gaz, deoarece România ar urma să beneficieze de o supraproducţie odată cu extragerea gazelor din Marea Neagră. Bolojan a explicat că, de la 1 aprilie 2026 şi până în martie 2027, ar urma o perioadă tranzitorie, cu un preţ care nu va mai fi plafonat, ci administrat pentru consumatorii casnici. Această administrare se va vedea pe întreg lanţul - producători, distribuitori şi furnizori, a mai anunțat prim-ministrul.

Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că trebuie făcuţi paşi pentru plafonarea preţului la gaz, dar şi protejarea cetăţenilor din România.

Trebuie să facem paşi pentru a elimina plafonarea preţului la gaze, dar, în acelaşi timp, trebuie să protejăm şi cetăţenii României de puseul de inflaţie posibil, care ar putea să apară pe fondul creşterii preţurilor la gaz necontrolate.  De asemenea, fiind un an greu, este normal să luăm aceste măsuri, având în vedere că din 2027 România va avea un avantaj important în sensul în care vom avea resurse suplimentare de gaze în Marea Neagră, ceea ce ar trebui să ne ducă la o scădere a preţului gazelor şi să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea iarna, în perioadele când avem ger. Asta înseamnă că anul 2027, când vom avea deci această supraproducţie de gaz, ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că doreşte ca între 1 aprilie 2026 şi până în martie 2027 să existe un preţ administrat pentru consumatorii casnici.

Propunem ca între 1 aprilie, anul acesta, sfârşitul lunii martie şi sfârşitul lunii martie 2027, să existe o perioadă tranzitorie cu un preţ care nu va mai fi plafonat, ci un preţ administrat pentru consumatorii casnici. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vom reglementa preţul pentru casnici pe tot lanţul, de la producători la transportatori, la distribuitori şi la furnizori. Asta înseamnă că preţul va rămâne stabil pe tot parcursul anului şi nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor. Preţul la gaz va fi administrat pentru toţi consumatorii casnici şi pentru toate CET-urile, pentru cantitatea utilizată pentru generarea energiei termice”, a mai afirmat premierul.

El a precizat că pentru celelalte activităţi nu va mai exista plafon.

Pentru celelalte activităţi nu va mai exista plafon, dar aşa cum sunt datele de astăzi, majoritatea consumatorilor din economie achiziţionează gaze la preţuri care sunt sub plafon. În felul acesta protejăm populaţia, nu angajăm cheltuieli de la bugetul de stat şi eliminăm problemele care au apărut în anii trecuţi când schemele de plafonare au fost de aşa natură făcute, încât au permis unor furnizori, unor traderi, să deruleze operaţiuni care au însemnat creşterea preţului, iar statul a trebuit să plătească diferenţele de preţ. Şi astăzi mai avem restanţe de plăţi în această zonă”, a mai transmis premierul Bolojan.

Răspunsul premierului la acuzațiile SUA despre influențarea alegerilor: „Înțelegem și respectăm” afirmațiile, dar CCR a dat verdictul

