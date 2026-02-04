Ora 19:00. Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă. Din interiorul Coaliției i s-a cerut reducerea taxelor

Ilie Bolojan susține o conferință de presă, de la ora 19:00, la Palatul Victoria. Marți, liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut public premierului să revizuiască decizia privind taxele locale și să le scadă. De asemenea, Guvernul este așteptat să adopte și reforma administrației centrale, împreună cu măsuri economice pentru sprijinirea populației.

Digi24.ro va transmite în direct conferința de presă a premierului Ilie Bolojan, în această pagină, în format video și live text.

Potrivit informațiilor Digi24, pe parcursul zilei de miercuri președintele UDMR, Kelemen Hunor, a mers la Guvern pentru a discuta cu premierul despre taxele și impozitele locale. Șeful Guvernului i-ar fi transmis că va analiza propunerea UDMR, însă mai are nevoie de date suplimentare de la Ministerul Finanțelor.

Într-un interviu pentru Digi24, marți, Kelemen Hunor a cerut premierului Ilie Bolojan să permită autorităților locale să reducă impozitele în limitele nivelurilor locale prevăzute de lege până la aprobarea bugetelor și să reintroducă scutirile fiscale, în special pentru persoanele cu dizabilități și familiile cele mai vulnerabile.

Liderul UDMR a declarat că revenirea asupra deciziei privind creșterea taxelor la toate primăriile conform noii grile de impozitare nu este „un semn de slăbiciune, ci unul de maturitate”.

De altfel, Coaliția de guvernare este asteptată să ia o decizie finală în privința reformei din administrație, adică tăierea de cheltuieli din primării și alte instituții, o măsură promisă de aproape jumătate de an. Liderii partidelor nu au căzut de acord nici asupra pachetului de relansare economică, pachet care ar trebui să vină cu măsuri de sprijin pentru firme și populație.

