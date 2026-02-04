Live TV

Noi atacuri în Fâșia Gaza: cel puțin 16 palestinieni uciși. Bombardamentele au distrus corturi pentru refugiați

Foto: Dawoud Abu Alkas via Reuters

Cel puțin 16 palestinieni, printre care femei și copii, au fost uciși, iar alții răniți, miercuri, în urma unor noi bombardamente care ar fi țintit zona corturilor pentru refugiați, o casă și un grup de civili din Fâșia Gaza, în ciuda acordului de încetare a focului din enclavă, anunță Anadolu Ajansi.

Societatea Semilunii Roșii Palestiniene a declarat că trei persoane, printre care un paramedic, au fost ucise și alte 12 rănite în bombardamentele care au vizat zona al-Mawasi din Khan Younis, în sudul Gazei.

Răniții au fost duși la spitalul de campanie al Semilunii Roșii din al-Mawasi, a adăugat organizația.

Surse locale au declarat că victimele au fost raportate după ce un elicopter israelian a lovit o cort în care se aflau persoane strămutate în al-Mawasi. În timp ce echipajele ambulanțelor se deplasau pentru a evacua răniții, o dronă israeliană a țintit echipa de salvare.

Spitalul Nasser a declarat că a primit cadavrele a trei persoane ucise în urma unui atac cu artilerie israeliană care a vizat locuințe din zona Qizan Rashwan, la sud de Khan Younis, aflată în afara controlului militar israelian.

În orașul Gaza, patru palestinieni au fost uciși și alții răniți în urma bombardamentelor intense israeliene care au lovit locuințe de-a lungul străzilor Yaffa, al-Sikka și al-Hajar din cartierul al-Tuffah, la est de oraș, tot în afara zonelor controlate de Israel, au declarat surse medicale.

Spitalul Al-Shifa a primit, de asemenea, cadavrele a două femei și ale unei fete după ce forțele israeliene au bombardat un cort din zona parcului al-Mahatta din cartierul al-Tuffah, au declarat oficialii medicali.

Doi vârstnici și un copil au fost, de asemenea, internați în același spital după ce artileria israeliană a țintit cartierul al-Zeitoun din sud-estul orașului Gaza, potrivit oficialilor spitalului.

Administrația SUA a anunțat în luna ianuarie că a început a doua fază a acordului. Această fază include retrageri suplimentare ale Israelului din Gaza și lansarea eforturilor de reconstrucție, care, potrivit estimărilor ONU, vor costa aproximativ 70 de miliarde de dolari.

Benjamin Netanyahu: Autoritatea Palestiniană va fi exclusă de la guvernarea Fâşiei Gaza după război

