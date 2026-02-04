Live TV

Jocurile Olimpice de iarnă au început deja, cu proba de curling. Competiţia a fost însă întreruptă din cauza unei pene de curent

sportiva la curling
Foto: Profimedia

Jocurile Olimpice de iarnă au început miercuri cu primele confruntări de curling la Cortina, dar au fost întrerupte la scurt timp din cauza unei pene de curent, relatează AP.

Oficialii au întrerupt pentru scurt timp meciurile de la arena istorică de curling când luminile s-au estompat şi au început să pâlpâie. Jucătorii de curling au continuat să alunece pe gheaţă pentru a rămâne pregătiţi. Fanii au aplaudat când luminile puternice s-au aprins din nou la scurt timp şi competiţia a fost reluată. Oficialii arenei au declarat că investighează problema şi că nu au informaţii imediate despre cauza acesteia.

Curlingul la Cortina - opt echipe în dublu mixt - a început cu două zile înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina din 2026. Jucătorul american de curling Korey Dropkin a declarat că a aşteptat mult timp acest moment.

„Să fii printre cei mai buni este o atmosferă foarte plăcută”, a spus Dropkin, care participă pentru prima dată la Jocurile Olimpice şi va începe competiţia joi. „Aşteptăm cu nerăbdare să fim gata să concurăm şi să dăm tot ce avem mai bun pe gheaţă.”

Seara de deschidere în această staţiune montană a fost doar prima dintre meciurile din turneul de dublu mixt la curling, în care echipe formate dintr-o femeie şi un bărbat se înfruntă între ele, notează AP, citată de News.ro.

Fanii au sosit la Cortina şi sunt entuziasmaţi pentru primele meciuri. Au aplaudat şi au scandat pentru ţările lor şi pentru jucătorii lor preferaţi de curling atunci când echipele lor au marcat sau când a fost o pauză în acţiune. Unii dintre spectatori au fluturat steaguri mari ale Republicii Cehe, a cărei echipă concura împotriva Canadei. Fanii canadieni îmbrăcaţi în roşu au fluturat steaguri de mână.

Bernard Benoit a călătorit din Ontario, Canada, pentru a-şi susţine echipa naţională înainte de a se întâlni cu fiica sa la Milano. Deşi este un fan de lungă durată al curlingului, este pentru prima dată când participă la Jocurile Olimpice. El a spus că a călătorit mult pentru a vedea cei mai buni din lume, deoarece îi place faptul că curlingul este un „amestec de atletism şi intelect” şi un joc de strategie.

Benoit susţine cuplul canadian Jocelyn Peterman şi Brett Gallant, care concurează la dublu mixt. Trei dintre echipe sunt cupluri căsătorite, iar una este formată din fraţi. Marie Kaldvee şi Harri Lill sunt primii care concurează pentru Estonia la curling.

Duo-ul italian Stefania Constantini, originară din Cortina, şi Amos Mosaner sunt campionii mondiali şi olimpici en titre la dublu mixt.

Stephanie Kahn este voluntară la centrul de curling şi este dornică să afle ce înseamnă curlingul şi cât de dificil este. Kahn este din Statele Unite şi s-a mutat în Spania după ce s-a pensionat. Când era mai tânără, aspira să concureze la înot la Jocurile Olimpice.

„Pentru mine, asta este ceea ce îl face atât de special. Fiind sportivă şi ştiind că pentru a ajunge în vârf, în vârful sportului tău, indiferent de sportul respectiv, este nevoie de un angajament enorm”, a spus ea. „Aşadar, sunt foarte entuziasmată să mă aflu în prezenţa acestor sportivi.”

