Măsuri de stimulare a investițiilor, facilități fiscale și miza reducerii deficitului sunt direcțiile principale pe baza cărora a fost gândit și construit pachetul de relansare economică, anunțat de premierul Ilie Bolojan într-o conferință de presă. Documentul, care urmează să fie pus în transparență publică, își propune simplificarea fiscală pentru mediul de afaceri și contribuabili, potrivit declarațiilor șefului Guvernului, anunță Digi24.

Măsuri pentru stimularea investițiilor

Primul vizează stimularea investițiilor, atragerea de mari investitori, susținerea inovației și reechilibrarea balanței comerciale. Concret, vor fi acordate facilități industriilor în care importurile depășesc exporturile. Sunt avute în vedere, printre altele, noi scheme de ajutor pentru companii, investiții în resurse minerale, tehnologii noi, cercetare și industria prelucrătoare.

Simplificări și facilități fiscale conexe investițiilor

A doua componentă a pachetului se referă la simplificări și facilități fiscale conexe investițiilor. Prin aceste măsuri, Ministerul Finanțelor urmărește să simplifice relația statului cu companiile, antreprenorii, microîntreprinderile și contribuabilii persoane fizice. Detaliile urmează să fie prezentate mâine (n.r. joi) de ministrul Finanțelor. Cu câteva ore înainte de conferința de presă a premierului Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că Guvernul se află în faza finală de pregătire a unui pachet amplu de măsuri pentru relansarea economică, construit în urma unor consultări extinse cu mediul de afaceri. În ultimele săptămâni, spune ministrul, au avut loc „o serie consistentă de întâlniri și discuții” cu principalii parteneri din economie, în contextul definitivării programului care urmează să fie publicat în transparență. În mesajul său, șeful Finanțelor a vorbit despre trecerea la politici economice „solide”, orientate spre rezultate concrete, menite să asigure o creștere „sănătoasă și echilibrată” a economiei. Partidul Social Democrat își asumă explicit „ paternitatea ” programului PSD a transmis, miercuri seară, că Programul de stimulare a economiei putea fi adoptat de acum cinci luni, de când a fost propus, considerându-l vinovat de indecizie şi tergiversare pe premierul Ilie Bolojan. „Programul PSD de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie şi tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan! Cu certitudine, măcar o parte din situaţia actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare a economiei ar fi fost adoptat de acum 5 luni, de când a fost propus de PSD. Deficitul poate fi redus nu doar prin tăieri cu orice preţ, de la oricine, fără milă, fără dialog, fără raţiune, ci şi prin creşterea veniturilor urmare a creşterii economiei, a încrederii sociale şi a consumului”, a transmis, miercuri seară, PSD. Social-democraţii se referă la faptul că România va marca în februarie a cincea lună consecutivă de restrângere a consumului. „Este cea mai lungă serie de criză din 2009/2010, deşi, spre deosebire de atunci, acum, nici America şi nici Europa nu sunt în criză. În continuare, România este ţara cu cea mai mare inflaţie din UE, 8,6%, la mare distanţă faţă de următoarea. Nimeni de bună credinţă nu poate contesta că România a pierdut bani, timp, locuri de muncă şi încredere. Iar oamenii suferă”, au mai transmis social-democraţii.

