Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu

Ora de vară 2026.
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
Ora de vară 2026 Istoria orei de vară în România

În noaptea de 28 spre 29 martie 2026, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni ora 04:00, marcând trecerea la ora de vară. Această ajustare sezonieră presupune alinierea timpului oficial la fusul orar standard, ceea ce determină nopți mai scurte și zile mai lungi.

Chiar dacă durata zilei nu crește, după trecerea la ora de vară lumina naturală este prezentă mai mult timp în după-amiaza și seara, iar nopțile par mai scurte.

Ora de vară 2026

România va trece la ora de vară în ultimul weekend din martie, în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni 04:00. Această schimbare marchează începutul perioadei de vară, când programul oficial se aliniază la fusul orar standard, iar zilele sunt percepute ca fiind mai lungi, în timp ce nopțile devin mai scurte. Trecerea la ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră a timpului oficial, menită să optimizeze utilizarea luminii naturale.

Istoria orei de vară în România

Conceptul de schimbare sezonieră a orei a apărut la începutul secolului XX, în timpul Primului Război Mondial, ca o măsură de economisire a combustibilului, în special a cărbunelui folosit pentru iluminat. Măsura a fost adoptată rapid în mai multe țări europene, precum Marea Britanie, Belgia, Franța, Italia, Olanda, Danemarca și Portugalia.

În România, ora de vară a fost aplicată pentru prima dată în 1932, ca metodă de valorificare mai eficientă a luminii naturale și de reducere a consumului de energie electrică. Inițial, trecerea se făcea în prima duminică din aprilie, iar revenirea la ora standard avea loc în prima duminică din octombrie.

În perioada anilor ’40, practica a fost suspendată, iar între 1941 și 1979 ora de vară nu a mai fost utilizată. Sistemul a fost reintrodus în 1979, iar ulterior programul de trecere la ora de vară și revenirea la ora standard a fost aliniat cu regulile Uniunii Europene, începând cu 1997.

Astăzi, ora de vară are același scop: adaptarea programului oficial la ritmul luminii naturale, astfel încât activitățile cotidiene să se desfășoare mai mult timp pe lumină naturală și să se reducă necesarul de iluminat artificial.

S-a propus eliminarea sistemului de schimbare a orei

În ultimii ani au avut loc dezbateri la nivelul Uniunii Europene privind renunțarea la practica schimbării sezoniere a orei. În 2019, Parlamentul European a susținut și a votat o propunere de directivă prin care statele membre UE urmau să elimine treptat trecerea la ora de vară și la ora de iarnă, oferindu-le acestora posibilitatea de a alege dacă păstrează permanent ora de vară sau pe cea standard.

Până în prezent nu a fost adoptată o decizie finală care să elimine oficial schimbarea orei, iar practica de ajustare a ceasurilor de două ori pe an rămâne în vigoare atât în România, cât și în țări din Uniunea Europeană.

State care au renunțat la schimbarea orei la nivel mondial

În prezent, aproximativ 60 de țări ajustează în continuare ceasurile pentru ora de vară și ora de iarnă, majoritatea fiind situate în Europa și America de Nord. Totuși, multe alte țări au renunțat definitiv la această practică, menținând aceeași oră pe tot parcursul anului. Printre acestea se numără Islanda, China, Rusia, Belarus și Turcia, care nu efectuează ajustări sezoniere ale ceasurilor, urmărind un program orar constant pe tot parcursul anului.

