Alexandru Muraru cere sancționarea lui Simion pentru denigrarea țării noastre în SUA. „România nu este un sat fără câini”

Deputatul PNL Alexandru Muraru a sesizat conducerea Camerei Deputaților și cere sancționarea lui George Simion pentru că ar fi folosit calitatea de parlamentar ca să răspândească informații false despre România în timpul unei vizite private în SUA. Liberalul solicită audierea liderului AUR și un punct de vedere oficial prin care Parlamentul să se delimiteze de acțiunile acestuia. Sesizarea a ajuns la Comisia juridică, care va întocmi un raport.

În document, Muraru susține că Simion „a prezentat și distribuit interlocutorilor americani un așa-zis raport prin care susținea existența unei «lovituri de stat» în România”, ceea ce reprezintă „o minciună grosolană, menită să inducă în eroare partenerii americani cu privire la stabilitatea democratică și statul de drept din țara noastră”.

Deputatul PNL mai atrage atenția că Simion „a folosit platforma oferită de vizita în SUA pentru a lansa atacuri nefondate la adresa instituțiilor fundamentale ale statului român, prezentând România ca un stat eșuat, capturat, într-o manieră care servește narativelor propagandei ruse”.

În sesizare este menționat și că deputatul AUR „a acționat astfel încât să lase impresia că demersurile sale reprezintă o parte a spectrului politic legitim românesc, compromițând astfel standardele de reprezentare externă”.

Citește și: Alexandru Muraru îl acuză pe George Simion că sabotează interesele României: „A făcut o gafă monumentală”

Muraru precizează că „acțiunile deputatului George Simion încalcă sistematic prevederile fundamentale care guvernează exercitarea mandatului de parlamentar”, inclusiv obligația de fidelitate față de țară și respectarea demnității funcției.

Deputatul PNL solicită Comisiei juridice a Camerei Deputaților „constatarea abaterilor disciplinare grave săvârșite de deputatul George Simion” și „sancționarea acestuia cu sancțiunea maximă prevăzută de Statutul Deputaților și Senatorilor și de Regulamentul Camerei Deputaților”.

De asemenea, liberalul cere audierea lui Simion pentru clarificarea surselor de finanțare ale deplasării și emiterea unui punct de vedere oficial prin care Parlamentul să se delimiteze de acțiunile și declarațiile sale.

Citește și: Prim-ministrul, despre gestul lui Simion cu tortul în forma Groenlandei: E totuși prea mult să fie judecat pentru trădare națională

Sesizarea mai subliniază caracterul premeditat al acțiunilor deputatului: „Faptul că deputatul George Simion a pregătit un «raport», a tradus materiale, a solicitat întâlniri și a construit o întreagă scenografie pentru a livra această minciună demonstrează premeditare. Nu a fost o declarație scăpată la nervi, ci o campanie de dezinformare planificată și executată pe teritoriul unui stat străin.”

Muraru avertizează că aceste acțiuni au afectat inclusiv comunitatea românească din SUA și ar putea submina poziția României în NATO și UE: „Când un lider al opoziției parlamentare merge la Washington și susține că la București a avut loc o «lovitură de stat», el transmite aliaților că România este un partener instabil, imprevizibil și nesigur. Acesta este exact obiectivul adversarilor geostrategici ai României.”

„România nu este un sat fără câini, iar Parlamentul României nu este o scenă pentru reprezentații de circ extremist exportate peste ocean. Democrația se apără prin reguli și prin fermitate. Dacă permitem ca minciuna despre «lovitura de stať să devină un instrument acceptat de luptă politică externă, legitimăm anarhia şi vulnerabilizăm statul în fața amenințărilor hibride. PNL, fidel valorilor euro-atlantice şi interesului național, consideră că o linie roşie a fost depășită. George Simion a demonstrat că nu înțelege diferența dintre a fi politician și a fi demnitar al statului român. Este datoria noastră să sancționăm acest derapaj pentru a proteja integritatea Parlamentului şi prestigiul României în lume”, arată Alexandru Muraru, în sesizare.

Comisia juridică a Camerei Deputaților urmează să analizeze sesizarea și să decidă asupra măsurilor disciplinare într-un raport.

Citește și: Să-ți stea în gât”. Mesajul unui vicepreședinte PE către George Simion după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei

George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei acoperit cu steagul Statelor Unite, arată un video postat pe rețelele de socializare. Președintele AUR a fost la Trump Kennedy Art Center, în Washington, unde a primit de la Republican for National Renewal premiul pentru activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa.

Ulterior, liderul AUR a explicat, într-o postare pe blogul personal, apariția acestuia la un eveniment din SUA unde a tăiat un tort reprezentând Groenlanda, decorat cu drapelul american și a precizat că discuțiile generate de participarea sa reprezintă „un nou episod de dezinformare” .

Editor : Ana Petrescu