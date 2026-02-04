Trump îl amenință pe ayatollahul Ali Khamenei: Ar trebui să fie foarte îngrijorat. Marco Rubio: SUA, pregătite să discute cu Teheranul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri, într-un interviu preînregistrat pentru NBC News, că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, „ar trebui să fie foarte îngrijorat”. „Vreau pace în Orientul Mijlociu. Dacă nu am fi eliminat arma nucleară, nu am fi avut pace în Orientul Mijlociu”, a declarat Trump, citat de Jerusalem Post. Delegația SUA este „pregătită” să discute față în față cu cea din Teheran, afirmă Rubio, dar discuțiile trebuie să abordeze programul de rachete balistice.

Reporterul NBC, Tom Llamas, l-a întrebat pe Trump despre protestatarii iranieni anti-regim, care au solicitat în repetate rânduri intervenția SUA, în contextul în care regimul continuă să aplice măsuri violente de reprimare în încercarea de a înăbuși protestele.

Trump a declarat că SUA au susținut protestatarii, precizând că capacitățile de apărare ale regimului sunt „un dezastru” din cauza intervenției americane în timpul războiului de 12 zile în care Statele Unite „au distrus” instalațiile nucleare iraniene.

Rubio: SUA, pregătite de întâlnirea cu Iranul

Statele Unite sunt pregătite să discute cu Iranul în această săptămână, dar întâlnirea trebuie să vizeze programele sale nucleare și de rachete, a declarat miercuri secretarul de stat Marco Rubio.

Discuțiile dintre cele două țări, pe fondul temerilor privind o confruntare militară, sunt programate pentru vineri, Iranul insistând ca negocierile să se limiteze la discutarea disputei nucleare de lungă durată cu țările occidentale.

„Dacă iranienii vor să se întâlnească, noi suntem pregătiți”, a declarat Rubio reporterilor.

„Ei și-au exprimat interesul de a se întâlni și de a discuta. Dacă se răzgândesc, nu avem nimic împotrivă”, a adăugat el.

„Pentru ca negocierile să conducă efectiv la ceva semnificativ, ele vor trebui să includă anumite aspecte, printre care raza de acțiune a rachetelor balistice, sprijinul acordat organizațiilor teroriste din regiune, programul nuclear și tratamentul aplicat propriului popor”, a declarat Rubio.

Un înalt oficial iranian a afirmat însă că negocierile vor viza doar programul nuclear al Iranului, iar programul de rachete „nu va fi luat în discuție”.

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar trebui să fie „foarte îngrijorat”, întrucât Washingtonul își consolidează forțele militare în regiune.

„Aș spune că ar trebui să fie foarte îngrijorat, da, ar trebui să fie”, a declarat Trump într-un interviu acordat postului american de televiziune NBC News. „După cum știți, ei negociază cu noi.”

Discuțiile s-ar putea muta în Oman

Întâlnirea era inițial planificată să aibă loc în Turcia, dar un oficial din Golf, un alt oficial regional și mass-media afiliată statului iranian au declarat că discuțiile ar urma să aibă loc în Oman.

Însă oficialii americani au decis să respingă cererea Iranului de a schimba locația discuțiilor planificate pentru vineri, a raportat miercuri site-ul de știri american Axios, citând doi oficiali americani.

Miercuri dimineață, Rubio a declarat că trimisul american Steve Witkoff era pregătit pentru discuții, dar că locația era „încă în curs de stabilire”, după ce Iranul acceptase anterior un format specific.

Iranul a dorit ca întâlnirea să aibă loc în Oman, ca o continuare a rundelor anterioare de negocieri desfășurate în țara arabă din Golf cu privire la programul său nuclear, și a solicitat schimbarea locației din Turcia, a declarat oficialul regional.

Acest lucru a fost făcut pentru a evita extinderea discuțiilor la subiecte precum rachetele balistice ale Teheranului, a spus oficialul regional.

Planurile pentru discuții, care vor fi mediate de mai multe țări, erau încă în curs de finalizare, a spus oficialul din Golf, adăugând că discuțiile vor începe cu problema nucleară și vor trece apoi la alte subiecte, pas cu pas.

Eforturile diplomatice vin după amenințările lui Trump cu acțiuni militare împotriva Iranului în timpul represiunii sângeroase împotriva protestatarilor de luna trecută și după desfășurarea de forțe navale suplimentare în Golf.

După ce Israelul și Statele Unite au bombardat Republica Islamică vara trecută, tensiunile reînnoite au stârnit temeri în rândul statelor din regiune cu privire la un conflict major care ar putea avea repercusiuni asupra lor sau ar putea provoca haos pe termen lung în Iran.

Trump a continuat să ia în considerare opțiunea unor atacuri asupra Iranului, spun surse. Prețurile petrolului au crescut pe fondul tensiunilor.

Disputa nucleară

Trump a avertizat că „lucruri rele” s-ar putea întâmpla dacă nu se ajunge la un acord, intensificând presiunea asupra Republicii Islamice într-o situație de impas care a dus la amenințări reciproce cu atacuri aeriene.

Conducerea Iranului este din ce în ce mai îngrijorată că un atac al SUA ar putea să-i slăbească puterea, determinând populația deja revoltată să iasă din nou în stradă, potrivit șase oficiali iranieni actuali și foști.

Trump, care nu a dus la îndeplinire amenințările de a interveni în timpul represiunii de luna trecută, a cerut de atunci concesii nucleare din partea Iranului, trimițând o flotilă la coastele sale.

Iranul speră, de asemenea, la un acord care ar putea contribui la ridicarea sancțiunilor occidentale asupra programului său nuclear, care i-au devastat economia – un factor major al tulburărilor din luna trecută.

Miniștrii din mai multe alte țări din regiune, printre care Pakistan, Arabia Saudită, Qatar, Egipt și Emiratele Arabe Unite, erau așteptați să participe la discuțiile de vineri, dar o sursă regională a declarat pentru Reuters că Teheranul dorea doar discuții bilaterale cu SUA.

Rachetele balistice, un punct-cheie de blocaj

Surse iraniene au declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Trump a impus trei condiții pentru reluarea discuțiilor: zero îmbogățire a uraniului în Iran, limitarea programului de rachete balistice al Teheranului și încetarea sprijinului acordat proxy-urilor regionale.

Iranul a afirmat de mult timp că toate cele trei cereri reprezintă încălcări inacceptabile ale suveranității sale, dar doi oficiali iranieni au declarat pentru Reuters că liderii clericali iranieni consideră programul de rachete balistice, și nu îmbogățirea uraniului, ca fiind obstacolul major.

Un oficial iranian a afirmat că nu ar trebui să existe condiții prealabile pentru negocieri și că Iranul este dispus să dea dovadă de flexibilitate în ceea ce privește îmbogățirea uraniului, care, potrivit acestuia, are scopuri pașnice, nu militare.

De la atacurile SUA din iunie, Teheranul a declarat că activitatea de îmbogățire a uraniului a fost oprită.

În iunie, Statele Unite au atacat ținte nucleare iraniene, alăturându-se la finalul unei campanii de bombardamente israeliene de 12 zile, iar Iranul a ripostat împotriva Israelului cu rachete și drone.

Iranul a declarat că și-a refăcut stocul de rachete după războiul cu Israelul de anul trecut, avertizând că va lansa rachetele dacă securitatea sa este amenințată.

Editor : C.A.