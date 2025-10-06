Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur, duminică, atitudinea partidelor din actuala coaliție de guvernare. „Ce se întâmplă cu partidele este comic - au inventat o nouă instituție, care se numește Coaliția”, a spus fostul șef al statului. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a avut o reacție legată de aceste critici, luni, într-o intervenție la Digi24. Oficialul a spus că afirmațiile lui Băsescu sunt „parțial adevărate”, dar a explicat: „Pe de o parte, fiind partide aflate în coaliție, trebuie să existe și reprezentarea voinței politice ale partidului respectiv. Pe de altă parte, pe premieri și pe miniștri îi măsori în funcție de ce fac ei”.

Radu Miruță a spus, despre declarațiile fostului președinte Traian Băsescu, că acestea sunt „parțial adevărate”.

Acesta a explicat că, din punctul lui de vedere, „pe de o parte, fiind partide aflate în coaliție, trebuie să existe și reprezentarea voinței politice ale partidului respectiv. Pe de altă parte, pe premieri și pe miniștrii îi măsori în funcție de ce fac ei”.

„Dacă mă dai pe mine afară ca premier pentru că nu fac ceva sau nu duc România într-un punct în care așteaptă populația s-o duc, lasă-mă pe mine să duc lucrurile acolo, pentru că nu mă poți trage la răspundere pentru niște decizii care sunt puse în față de alte entități. Sigur că răspund și partidele aflate în coaliție, însă se merge greoi”.

Întrebat cu ce viteză merge coaliția de guvernare, ministrul Miruță a afirmat că se merge „cu o viteză mai mică decât așteaptă populația”: „Însă explicația este dată de faptul că sunt patru partide care trebuie să ajungă la un consens și cu cât sunt mai mulți la masă care pun condiții, cu atât timpul în care se ajunge la o condiție acceptată de toate cele patru este un timp mai mare. Însă premierul are o putere suplimentară și puterea de premier trebuie să-i fie lăsată cu toate prerogativele constituționale”.

Miruță a explicat că puterea premierului este lăsată în acest moment, însă „se ajunge la decizie după discuții foarte ample cu membrii coaliției, discuții care, pe zona de respectare a politicii publice fiecărui partid, sunt justificate”.

„Cu cât pui mai multe condiții, cu atât faci decizia mai grea”

„Cu toții trebuie să înțelegem, și USR, nu spun PSD, PNL, că este în această coaliție, că lumea așteaptă niște măsuri de a doua, de a treia zi. Dacă faci bine, vei primi aplauze și vei fi apreciat și politic. Dacă faci rău, este normal să fii sancționat de populație. Dar lasă-mă să mă desfășor, măsoară-mă văzându-mă cum mă descurc”, a punctat ministrul.

„La nivel de coaliție sunt tot felul de măsuri. Bolojan spune că trebuie 10% din angajați, Partidul Social Democrat începe să spună 'hai să mai facem niște analize'. Au și ei justificarea lor”, a declarat el.

Întrebat dacă ar trebui ca premierul să impună aceste decizii, ministrul a punctat că „fiecare dintre partidele aflate la guvernare trebuie să analizeze, să vină cu mai puține condiții la coaliție”.

„Cu cât pui mai multe condiții, cu atât faci decizia mai grea. Premierul este emanația acestor partide politice, dar cât timp pe el îl măsori, lasă-l mai mult să se desfășoară după cum crede. Pentru că, din cele pe care le-a propus primul-ministru Ilie Bolojan, până acum eu n-am văzut contraargumente, am văzut dureri, că-i doare pe unii că își pierd niște locuri calde, că-i doare pe unii că își pierd niște contracte bănoase, dar n-am văzut contraargumente raționale. Dacă până acum ai fost învățat să te racordezi la niște conducte care se scurgeau cu bani publici, evident că dacă te demufează cineva de acolo, țipi. Dar oare e sănătos ca mediul privat să plătească pentru a introduce aceste conducte din care să treacă doar câțiva? Eu cred că nu-i sănătos”.

De asemenea, ministrul Miruță a afirmat că susține „în totalitate” abordarea lui Ilie Bolojan,

„Pentru a schimba un rezultat este obligatoriu, în mintea mea de inginer software, să schimbi metoda prin care vrei să ajungi acolo. Nu poți să urmărești aceeași metodă”, a mai punctat el.

Editor : C.S.