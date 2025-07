Reforma care n-a mai fost: Tăierile anunțate de Ciolacu „pe model Elon Musk”. Guvernul recunoaște că promisiunea a fost abandonată

Marcel Ciolacu promitea la începutul anului 2025 că urmează să facă o reformă a administrației „pe model Elon Musk” - 1.800 de posturi din subordinea Guvernului urmau să fie tăiate. Deși a fost anunțată cu mare fast, Guvernul recunoaște, într-un răspuns pentru Digi24.ro, că măsura a fost abandonată. Acum, se promit din nou reduceri de personal la Palatul Victoria.

„Luând exemplul lui Elon Musk, am început curățenia - 1.800 de posturi mai puțin în aparatul central al Guvernului! Este un prim semnal puternic către toată administrația publică din România că trebuie să ne eficientizăm activitatea”, a anunțat pe Facebook, în data de 20 februarie, Marcel Ciolacu, pe atunci premier.

Cinci luni mai târziu, Guvernul discută din nou despre reduceri de posturi, fără să amintească de reforma promisă la începutul anului.

Digi24.ro a vrut să afle dacă a fost sau nu o altă promisiune care nu a fost dusă la bun sfârșit. Concluzia? Guvernul spune că nu există „informații suplimentare”, altele față de cele anunțate de Marcel Ciolacu și echipa sa de atunci. Pe scurt, reforma a fost începută și abandonată.

„Cea mai mare reducere a cheltuielilor din istoria Guvernului”

În cadrul ședinței de Guvern din data de 20 februarie 2025 Marcel Ciolacu și-a început discursul spunând că demarează „cea mai mare reducere a cheltuielilor de funcționare din istoria Guvernului României”.

„Eliminăm 1.800 de posturi de funcționari publici și contractuali din cele 32 de instituții din subordinea Guvernului”, declara Marcel Ciolacu.

Două săptămâni mai târziu, pe 6 martie, Adrian Țuțuianu, secretar general adjunct al Guvernului, a fost întrebat la Palatul Victoria care este stadiul reformei. Acesta a precizat că documentele sunt în curs de elaborare, iar „Hotărârile de Guvern vor intra treptat în 30 de zile pentru aprobare”, adică procesul urrma să fie finalizat până la sfârșitul lunii martie sau cel târziu începutul lunii aprilie.

Una dintre instituțiile vizate de comasare era Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, care ar fi urmat să fuzioneze cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. În realitate, în luna iulie 2025, cele două entități există în continuare, separat, cu șefi, cabinete și organigrame distincte.

Alt exemplu: Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), unde urmau să fie reduse posturi, dar era necesară o aprobare CSAT. Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că aprobarea CSAT a fost obținută, însă procesul s-a blocat după schimbarea Guvernului și ar trebui reluat.

S-au promis 1.800, s-au tăiat 200 și s-au oprit

Digi24.ro a analizat toate Hotărârile de Guvern adoptate în perioada februarie–mai 2025. Rezultatul: doar cinci instituții au trecut printr-un proces de reducere de personal. Dintre acestea, multe erau oricum vacante - doar existau în organigrama instituției, însă nu erau ocupate de angajați.

Oficiul pentru Licență Industrială: –15 posturi vacante

Agenția Națională pentru Sport: –29 de posturi (niciun post de demnitar sau din cabinete)

Institutul Național de Statistică: –193 de posturi

Agenția Națională Anti-Doping: –7 posturi vacante

Comisia Națională de Strategie și Prognoză: –18 posturi

În total: 262 de posturi. Alte aproape 30 de instituții aflate în subordinea Guvernului au rămas complet neatinse.

Guvernul nu mai știe nimic de reforma promisă

La solicitarea Digi24.ro, Guvernul condus de Ilie Bolojan a transmis că nu deține informații suplimentare despre reforma anunțată de Ciolacu. Răspunsul oficial:

„Nu există informații suplimentare față de măsura anunțată de premierul Marcel Ciolacu în data de 20 februarie 2025.”

Explicațiile lui Marcel Ciolacu

Contactat de Digi24.ro, Marcel Ciolacu susține că măsura anunțată în februarie ar fi trebuit continuată de noii guvernanți:

„Eu am dat actul normativ, el se pune în aplicare de către Guvern. Indiferent de cine este în Guvern.”

Fostul Guvern a avut două luni la dispoziție, fără rezultat

De ce nu a fost aplicată reforma în cele două luni cât Ciolacu a mai condus Executivul? Adrian Țuțuianu, care ocupă funcția de secretar general adjunct al Guvernului și în prezent, spune că lucrurile s-au întrerupt odată cu demisia premierului:

„S-a întrerupt o dată cu schimbarea Guvernului. Noi am stabilit o reducere de personal, am chemat toate instituțiile din subordine, am stabilit ce număr de posturi desființăm și am pornit la treabă. Numai că s-a schimbat Guvernul între timp. Guvernul interimar nu putea să modifice acte normative. Mai departe, răspunderea este a actualei conduceri.”

Totuși, reformele anunțate ar fi trebuit să fie gata, conform propriilor declarații, până la finalul lunii martie. Marcel Ciolacu și-a dat demisia pe 5 mai. Așadar, Guvernul a avut mai bine de două luni la dispoziție să-și pună în aplicare propria promisiune.

Noi promisiuni de la Palatul Victoria

De la Palatul Victoria vin noi promisiuni privind reducerea cheltuielilor din aparatul guvernamental. Cancelaria premierului ar urma să reducă aparatul administrativ cu aproximativ 40%, ceea ce înseamnă eliminarea a 71 de posturi, după cum a declarat recent Mihai Jurca, șeful cancelariei lui Ilie Bolojan.

De asemenea, secretarii de stat și consilierii de stat vor rămâne fără șoferi, iar în cazul în care nu au permis de conducere li s-a recomandat să meargă cu transportul în comun.

Întrebat de jurnaliști dacă reorganizarea va continua și în alte structuri, cum este Secretariatul General al Guvernului – instituție care are în subordine entități precum RAAPPS – premierul Ilie Bolojan a confirmat că în perioada următoare va începe un proces similar și acolo.