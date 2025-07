Reorganizarea de la Guvern intră în linie dreaptă. 71 de posturi de la Cancelarie dispar. Lista tăierilor

Șeful cancelariei lui Ilie Bolojan a anunțat primele tăieri din cadrul Guvernului. Potrivit lui Mihai Jurca, din totalul de 176 de posturi din subordinea Cancelariei vor rămâne 105, economia fiind de aproximativ 850 de mii de lei lunar. Cea mai mare reducere va fi în cabinetele demnitarilor, unde numărul consilierilor va redus cu mai mult de jumătate. Miniștrii rămân fără mâncarea pe care o primeau după ședințele de Guvern.

Actualizare ora 16:00: Șeful cancelariei lui Ilie Bolojan a anunțat că vor fi reduse și cheltuielile de protocol - cheltuielile cu mașinile demnitarilor și mesele de protocol din cabinete. Numărul mașinilor a fost deja redus de la 30 la 15, iar în perioada următoare va fi redus și numărul șoferilor.

„Vom avea o economie de 850.000 de lei pe lună. (….) Bugetul Cancelariei pentru acest an este de 41 milioane de lei. Dintre care, 23 de milioane de lei doar pentru cheltuieli de personal. Mai avem 18 milioane de lei cheltuieli cu bunurile și serviciile.

În aceasta categorie, cea mai mare cheltuială a fost cu automobilele. Avem 12 milioane de lei pe an, 1 milion de lei pe lună pentru 30 de mașini, fără să includem combustibilul. Cheltuielile lunare de până acum cu combustibilul - 33 de mii de lei pe lună.

Avem un cost zilnic cu tot cu TVA, de 1.300 de lei. Include cheltuielile cu șoferii și întreținerea mașinii, contractul este oferit de RAAPPS. Pe lângă contractul acesta RAPPS are și cheltuieli de protocol. Sunt aproximativ 3 milioane de lei pe an, dintre care 2,3 milioane sunt „cheltuieli restaurant”. În care avem o cheltuială lunară de 80.000 de lei cu 8 ospătari care deservesc demnitarii, cabinetul premierului. Avem 300.000 lei pe lună cheltuieli cu protocolul cancelariei. Din care cheltuieli cu apă, cafea și ceai pentru invitați. Dar în același timp demnitarii pot organiza mese în ședințe. Era uzual obiceiul de a avea o masă după fiecare ședință de Guvern. Interzicem demnitarilor să mai organizeze bufete în cadrul ședințelor. Fiecare cabinet poate să aibă apă, cafea, ceai. Am eliminat și bufetul după ședința de Guver”, a declarat acesta.

Mihai Jurca a explicat că tarifele stabilite pentru produsele de protocol sunt și cu 30% mai mari față de nivelul pieței. „O sticlă de suc carbogazos costă 8,5 lei, iar în hipermarket costă 4 lei. Astfel de situații sunt pe fiecare produs”.



În ceea ce privește mașinile, șeful cancelariei a mai declarat: „Am fi putut să cumpărăm în fiecare lună 10 mașini la cheltuielile avute. Vom găsi o variantă de a schimba furnizorul, poate facem parteneriat cu Dacia”.

Știrea inițială: Potrivit declarațiilor făcute de Mihai Jurca la Palatul Victora, lista tăierilor este următoarea:

*11 consilieri de stat în loc de 16

*4 secretari de stat în loc de 5

*15 consilieri în cabinetele demnitarilor în loc de 42

*5 oameni în cabinetul premierului în loc de 8

*12 angajați la Serviciul Protocol în loc de 27

*18 angajați la direcția Comunicare în loc de 28

*22 angajați la Direcția Asigurare Resurse în loc de 25

*dispare departamentul de Audit Public

În locul Serviciului de Politici Publice și Reziliență, care avea 13 angajați, va fi înființat un nou departamet - pentru Continuitate Guvernamentală, cu șapte angajați.

Din totalul de 176 de posturi din subordinea Cancelariei Premierului vor rămâne 105.

