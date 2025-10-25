Rogobete spune că spitalele regionale vor fi gata în 2029: „Banii există. Trebuie să fii tâmpit să blochezi un astfel de proiect”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Prima TV, că cele trei spitale regionale de la Iaşi, Cluj, și Craiova vor deveni funcţionale cel târziu în anul 2029. „Nu există motive să se blocheze. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect”, a spus acesta.

Întrebat când vor fi gata spitalele regionale, Rogobete a răspuns: „Ele au termen 2028-2029. Eu spun da. Un „da” ferm, pentru că un proiect de asemenea anvergură, odată pornit, trebuie să fii fie incompetent, fie inconștient să-l blochezi. Nu există motive să se blocheze. Finanţarea este asigurată. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect”.

El spune că spitalele vor fi funcționale în aproximativ 4-5 ani.

„Vă daţi seama, poate să apară o calamitate. Poate să apară orice. Dar dacă rămânem în aceste condiţii, cum stau lucrurile acum din punct de vedere al masterplan-ului de dezvoltare, sigur că da, este posibil”, mai spune ministrul Sănătății.

Spitalele regionale trebuiau să fie gata de fapt în 2022.

„La spitalul regional din Craiova spitalul este în construcţie, estimăm progresul la 3%. La Iaşi câştigătorul trebuie să depună garanţia de execuţie şi apoi începe construcţia. La Cluj sunt patru contestaţii depuse de firmele înscrise şi sper ca până în iunie anul viitor să fie rezolvate”, a declarat pentru Ziarul Financiar Mihai Daniel Pavel, preşedintele ANDIS.

Cele trei spitale regionale de urgenţă din Iaşi, Cluj şi Craiova presupun investiţii în construcţie de 5,6 mld. de lei (1,1 mld. euro) şi vor avea în total 2.506 paturi pe internare continuă şi vor putea deservi 1,5 milioane de pacienţi în ambulatoriu, urgenţe şi internare.

