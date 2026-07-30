Primăria Capitalei anunță când va fi redeschis complet Pasajul Basarab. „Tramvaiele revin și ele pe șine”

Circulația rutieră pe pasajul Basarab din București va fi redeschisă complet până la începutul lunii septembrie, iar lucrările de reparații vor continua până la finalul anului fără să afecteze traficul, anunță reprezentanții Primăriei Capitalei.

„Reparăm, într-o jumătate de an, ce s-a degradat în ultimii 15 ani. Ca să recepţionăm! Am început pe 20 iunie, cu montarea schelelor şi scoaterea din tensiune a liniei de tramvai. Din 29 iunie, ne-am apucat de lucrări pe calea de pe sensul Bd. Titulescu - Şos. Grozăveşti. De atunci şi până în prezent, maşinile circulă pe cealaltă cale, în dublu sens. Din a doua săptămână a lunii august, ne mutăm cu lucrările pe sensul Grozăveşti - Titulescu, iar maşinile vor circula pe cealaltă bretea, în dublu sens. Aşa cum am promis, până la începerea şcolii, vom redeschide complet circulaţia pe pasaj. Tramvaiele revin şi ele pe şine. Din septembrie şi până la finalul anului, vom continua lucrările fără să afectăm traficul rutier”, au transmis reprezentanţii PMB, într-un mesaj postat joi pe Facebook.

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Lucrările, realizate în două schimburi

Conform sursei menționate, lucrările sunt realizate cu peste 110 muncitori și mai mult de 30 de utilaje, în două schimburi, de zi și de noapte, inclusiv sâmbăta.

Echipele de muncitori intervin pe o distanță de aproximativ doi kilometri pe pasaj și pe alți doi kilometri în zona de sub pod.

Din a doua săptămână a lunii august, lucrările se vor muta pe sensul Grozăvești - Titulescu, iar traficul rutier va fi preluat, în dublu sens, pe cealaltă bretea.

Municipalitatea estimează că, până la începutul anului școlar, circulația va fi reluată complet pe pasaj, iar tramvaiele vor reveni pe traseu.

Editor : Ana Petrescu