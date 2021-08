Ședință tensionată la USR PLUS, după ce Cioloș a cerut ca și persoanele nevaccinate să poată participa la Congres

Liderii USR PLUS s-au reunit, luni, într-o ședință a Biroul Național în care au discutat despre organizarea Congresului din luna octombrie la care va fi aleasă noua conducere a partidului. Ședința a fost una tensionată, după ce Dacian Cioloș a contestat o decizie luată anterior, potrivit căreia la Congres pot participa doar cei care s-au vaccinat.

Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a susținut că sunt oameni care nu se pot vaccina împotriva COVID-19, motiv pentru care trebuie schimbată această hotărâre a Biroului Politic Național astfel încât să participe și nevaccinații la Congres.

Solicitarea lui Cioloș a fost întâmpinată cu ostilitate de cei din USR, care i-au spus acestuia că decizia a fost deja luată și anunțată de Dan Barna în urmă cu câteva săptămâni.

„Nu putem să ne poziționăm ca partid pro-vaccinare și să facem Congres cu oameni nevaccinați”, spun surse participante la ședință.

În cele din urmă, Dacian Cioloș și cei din PLUS au forțat un vot în ședință pentru ca la Congres să participe și persoanele nevaccinate, care să prezinte dovada unui test, însă, deși cei din PLUS au susținut la vot solicitarea lui Cioloș, aceasta nu a întrunit suficiente voturi încât să fie adoptată, iar decizia finala a rămas ca la Congres să participe doar cei care fac dovada vaccinării.

La finalul lunii iulie, copreședintele USR PLUS Dan Barna anunța că Biroul Politic Național a decis ca la Congres să participe doar membrii de partid vaccinați. Cei care nu s-au vaccinat vor fi înlocuiţi de supleanţi, neputând să voteze nici online.

„Am avut o nouă şedinţă a Biroului Politic Naţional al USR PLUS. Am decis, în acest context, că participarea la Comitetul Politic şi la Congresul partidului va fi permisă doar membrilor USR PLUS, delegaţilor USR PLUS care sunt vaccinaţi, tocmai pentru a transmite acest mesaj important de a continua campania de vaccinare şi de a avea rezultate asumate şi mesaje foarte clare în această direcţie”, a declarat Barna, la momentul respectiv.

Barna sublinia că poziția este asumată de liderii partidului.

„Este o decizie a Biroului Naţional foarte clară: participanţii la Comitetul Politic din 28 august şi la Congresul din 2-3 octombrie trebuie să fie vaccinaţi toţi. Delegaţii care nu sunt vaccinaţi nu vor participa la Congres. Nu vor vota, vor fi înlocuiţi de supleanţii care vor fi vaccinaţi. Deci, mesajul USR PLUS este unul foarte clar: România poate să treacă peste această poveste pandemică care chinuie planeta doar vaccinându-ne. Este o poziţie asumată de liderii partidului, conducerea partidului şi vom rămâne consecvenţi pe acest mesaj independent de multele reproşuri şi supărări care curg şi la mine pe Facebook, este normal”, adăuga liderul USR PLUS.

Editor : R.K.