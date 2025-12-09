Sebastian Burduja, după vizită la Washington: „America este angajată pe deplin în asigurarea securității României”

„America este angajată pe deplin în asigurarea securității României și avem un interes strategic comun pentru energie, tehnologie, lanțuri globale de aprovizionare și metale rare,” a transmis fostul ministru Sebastian Burduja, după vizita la Washington.

„Toți liderii americani, fără excepție, au transmis același mesaj: România este un partener strategic puternic, respectat și de încredere al Statelor Unite. Aceste lucruri nu pot și nu vor fi schimbate de propaganda toxică de la Est sau de neînțelegeri de moment. România și SUA împărtășesc aceleași valori democratice și caută să redescopere aceleași repere, într-o lume aflată în schimbare,” a transmis Sebastian Burduja pe pagina de Facebook.

„America este angajată pe deplin în asigurarea securității României și avem un interes strategic comun pentru energie, tehnologie, lanțuri globale de aprovizionare și metale rare. Asta mi-au spus unii dintre cei mai importanți oameni din America: Mike Johnson - Speaker of the House of Congress (al treilea om în SUA), 12 lideri ai Congresului, 4 consilieri personali ai președintelui de la Casa Albă și alți oficiali de top. Oameni serioși și foarte bine informați. Au spus limpede: “România contează pentru noi,” a precizat Burduja.

Se lucrează la mai multe proiecte strategice comune. Sunt convins că toate acestea ne vor aduce mai aproape ca niciodată. Înainte, împreună, a adăugat Burduja.

Editor : A.P.