Exclusiv Șeful CJ Suceava, după ce și-a numit nașa în funcția de manager de spital: „Am peste 30 de cumetri și fini”

Gheorghe Șoldan
Foto: Gheorghe Șoldan/ Facebook

Șeful Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD) a desemnat-o, prin intermediul vicepreședintelui de Consiliul Județean, șefă interimară a spitalului pe nașa sa de cununie, Larisa Blănari, a relatat G4Media. Șoldan a spus la Digi24 că „nimeni nu vrea funcția de manager” al spitalului și că, inițial, nici Blănari nu a fost de acord, dar că el „a insistat”.

„La Spitalul Județean Suceava, în acest moment avem o lipsă acută de medici. Am avut un manager interimar numit în urmă cu șase luni, i-a expirat mandatul pe 24, luna aceasta, chiar astăzi, iar până astăzi nu reușisem să convingem pe nimeni să preia această funcție de manager. Am avut deja cinci sau șase persoane care ne-au refuzat și au spus că nu pot să vină manager la la spital”, a spus Șoldan.

„Sunt doctori care se feresc în acest moment să preia funcția de manager, inclusiv funcția de director medical, am transferat o doamnă doctor de la Iași care vine și abia de la 1 octombrie va fi director medical, fiindcă foarte mulți medici se feresc. Sunt mai multe probleme la Spitalul Județean, am moștenit povestea asta. Salariile directorului medical și managerului sunt mai mult mai mici decât ale doctorilor din spital și nu găseam pe cine se numesc. Știu, e ciudat așa, știu că pe fond pare destul o problemă destul de mare. Eu îmi asum lucrul ăsta. Când au venit astăzi colegii cu propunerea să vorbească cu Larisa Blănari, care este fosta directoare a Casei de Sănătate din Suceava - a făcut o treabă extraordinară acolo și n-am spus-o eu - când au venit cu această propunere, mi-am asumat și lucrul acesta”, a adăugat el.

„Eu vă spun lucrurile sincer. O cunosc foarte bine, de asta am și rugat-o să-mi fie nașă acum câțiva ani și de asta astăzi am rugat-o, am insistat foarte mult să accepte această funcție interimară, pe șase luni de zile. Sincer, nu a vrut. Și astăzi, în urma unor discuții pe care le aveam cu ea, mi-a zis că dacă știa în ce se bagă, nu accepta. Am rugat-o să accepte, fiindcă e un economist bun, a lucrat și la Finanțe”m a continuat el.

Întrebat de ce Blănari nu are un CV public, Șoldan a spus: „Doamna a fost și parlamentar, cred că e public. Nu știu. Am să vorbesc cu ea. Are studii economice, asta am și vorbit cu dumneaei. A fost directoare la Casa de Sănătate și și-a făcut treaba extraordinar”.

„Acuma, sincer, eu la Suceava, în Bucovina, am peste 30 și ceva de cumetri și fini și o să mai am în continuare, fiindcă la noi este o bucurie și onoare când cineva te roagă să botezi”, a spus Șoldan.

El a fost întrebat dacă acești cumetri au și ei funcții publice, în condițiile în care Șoldan l-a acuzat pe fostul șef al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, de nepotism, și dacă numirea nașei sale de cununie la conducerea spitalului nu este tot nepotism.

„În acest moment spitalul nu avea manager. Îar declarația mea publică în care am spus că cea mai mare problemă a județului Suceava sunt nepotismele, nu știu de unde ați auzit-o dumneavoastră, dar vreau o singură declarație, dacă ar fi eu să îmi cer scuze de lucrul acesta, nu că am greșit eu acuma, dar dacă am spus lucrul ăsta, fiindcă cea mai mare problemă a județului Suceava este în acest moment că avem un județ subdezvoltat și asta a fost și în timpul campaniei electorală, și am spus de fiecare dată că avem foarte mulți tineri plecați la muncă în străinătate. Despre asta am vorbit în toată campania. Ăsta e alt subiect. Acuma ce să fac, să rămân la spital fără manager?”, a spus el.

„În acest moment noi avem lipsă de gardă pe pediatrie, avem lipsă lipsa gărzii pe radiologie și avem un spital în care lipsesc foarte mulți medici, avem o lipsă acută de medici. E o problemă complicată cu managerul unui spital în provincie, nu sunt foarte multe persoane care să își dorească această funcție, fiindcă sunt peste 1.500 de angajați acolo, o răspundere extraordinar de mare și nu sunt așa mulți dornici. Deci n-am organizat concursul fiindcă m-am gândit că managerul spitalului va face treabă extraordinară - și a făcut, a început să atragă medici - și mă gândeam că va continua și într-un final vom face acel concurs”, a spus Șoldan.

Întrebat dacă mai are nași sau cumetri în funcții publice, șefuș CJ Suceava a spus: „La Suceava, la o nuntă, e o tradiție la noi în Bucovina să ai, 20 de nași, 20 de cumetri la fiecare eveniment, am botezat, am cununat, am fost cununat la rândul meu. Sunt anumite persoane în anumite funcții, dar nu eu i-am numit”.

