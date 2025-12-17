Live TV

Senatul a adoptat OUG privind instrumentul european SAFE pentru investiții urgente în apărare. Actul merge la promulgare

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Plenul Senatului României Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Din articol
Susținere din partea coaliției și a USR Critici din opoziție PSD: proiect de securitate națională

Senatul a adoptat miercuri, 17 decembrie, în calitate de for decizional, Ordonanța de urgență a Guvernului privind implementarea instrumentului european SAFE - „Acțiunea pentru Securitatea Europei”, care oferă asistență financiară statelor membre ale Uniunii Europene pentru accelerarea investițiilor publice urgente în domeniul apărării. Actul normativ a fost adoptat cu 79 de voturi pentru, un vot împotrivă și 36 de abțineri.

Ordonanța stabilește cadrul prin care România poate implementa instrumentul SAFE, un mecanism temporar al Uniunii Europene creat ca răspuns la actuala situație de criză de securitate.

Prin acest instrument, statele membre pot beneficia de finanțare europeană pentru investiții majore și urgente menite să sprijine industria de apărare, să reducă dependențele critice și să crească interoperabilitatea industrială la nivel european.

Actul normativ reglementează cadrul legislativ, instituțional și operațional necesar pentru accesarea și gestionarea fondurilor dedicate modernizării, inovării și dezvoltării capacităților industriale de apărare din România.

Totodată, sunt stabilite etapele, autoritățile publice implicate și actele juridice care definesc cerințele de cooperare rezultate din negocierile dintre Cancelaria Prim-ministrului și statele eligibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106.

Susținere din partea coaliției și a USR

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a declarat că ordonanța stabilește „locul României în arhitectura de securitate a Europei”, subliniind că țara noastră nu trebuie doar să cumpere securitate, ci și să o producă.

„Instrumentul Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE este modul prin care Uniunea își întărește industria de apărare. Prin aprobarea Ordonanței de urgență nr. 62/2025, România nu mai este la margine, doar ca importator de securitate, ci își pune la punct mecanismele interne astfel încât companiile românești să poată intra în marile proiecte europene, cu linii de producție modernizate, tehnologie nouă la noi acasă și locuri de muncă mai bine plătite”, a afirmat Pauliuc. Ea a precizat că nu este vorba despre „un CEC în alb”, statul trebuind să rămână un partener exigent, cu contracte clare, termene respectate și transparență.

Din partea USR, senatorul Sorin Șipoș a spus că ordonanța reprezintă „acces la finanțare pentru investiții urgente, posibilitatea achizițiilor comune și o șansă reală de relansare și integrare a industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție”.

„Actul normativ creează cadrul constituțional necesar pentru ca România să poată depune la timp planul de investiții, să coopereze cu alte state membre și să valorifice fondurile europene disponibile.

Votul nostru este despre responsabilitatea europeană, dar și despre dezvoltare industrială națională, cu reguli clare, eficiență și control”, a mai declarat Șipoș.

Critici din opoziție

Senatorul AUR Constantin-Ciprian Iacob a criticat ordonanța, susținând că aceasta ridică „serioase semne de întrebare din perspectivă juridică și administrativă”.

„Sub pretextul urgenței, proiectul reprezintă un CEC în alb oferit Executivului. Se prevăd modificări și derogări punctuale de la acte normative organice în vigoare”, a spus Iacob.

Acesta a avertizat că lipsa de predictibilitate a derogărilor ar putea vulnerabiliza cadrul achizițiilor publice și ar putea genera litigii administrative complexe.

PSD: proiect de securitate națională

Din partea PSD, senatorul Claudiu Catană a subliniat că România, ca stat membru al UE și NATO, are responsabilitatea de a-și consolida capacitățile de apărare și de a contribui la stabilitatea regională.

„Regulamentul SAFE oferă exact instrumentul necesar pentru realizarea acestor obiective, prin finanțarea europeană destinată investițiilor urgente și majore în industria de apărare. Proiectul de lege creează cadrul juridic indispensabil pentru accesarea fondurilor europene, achiziții comune și accelerarea procedurilor în condiții de transparență și eficiență. Nu este un proiect politic, ci unul de securitate națională”, a declarat Catană.

Senatoarea grupului Pace - Întâi România, Nadia Cosmina Cerva, a anunțat că formațiunea nu va mai vota ordonanțele trimise în Senat, în semn de protest față de nepunerea în aplicare a demiterii ministrului Mediului, Diana Buzoianu, după adoptarea unei moțiuni simple.

Senatul este cameră decizională pentru acest act normativ, astfel că ordonanța merge la promulgare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
3
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
nicolas maduro
5
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Teanc de bancnote de 100 și 50 de lei.
Senatul aliniază legea pensiilor private cu decizia CCR. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage integral banii din Pilonul II
palatul parlamentului
Palatul Parlamentului ar putea fi scutit de impozitul pe clădiri. Proiectul de lege a trecut de Senat
Aeroportul Otopeni văzut de sus.
Aeroportul Henri Coandă ar putea avea un frate, Otopeni II, la Buzău: propunerea primarului Constantin Toma pentru Baza Aeriană Boboc
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Grindeanu: PSD a sancționat „managementul catastrofal” al Dianei Buzoianu la Ministerul Mediului
15 decembrie 2025. Gyozo Baghiu, Inquam Photos
Senatul a adoptat moțiunea simplă a AUR împotriva ministrei Mediului. Diana Buzoianu: Nu îmi voi da demisia
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025
Răzvan Cuc, arestat preventiv în dosarul în care DNA îl acuză că a...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate...
Students working in class
Bursele sociale pentru studenţi, finanţate cu 60 de milioane de euro...
Ultimele știri
Germania a inaugurat la Berlin primul centru comun de apărare împotriva dronelor
Derapaj marca Putin: dictatorul rus i-a numit pe liderii europeni „porcușori”. „Au sperat să profite de prăbușirea țării noastre”
Parlamentul European a votat dreptul la avort garantat în toate țările membre. Ce se întâmplă mai departe și cum au votat aleșii români
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut...
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Rodica Stănoiu a mers la Poliție cu câteva zile înainte de moarte! Detalii şocante despre banii dispăruţi din...
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
FOTO Un oraș de 74.000 de locuri va avea o ”bijuterie” de 11.000.000 € în centru!
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...