Senatul a adoptat OUG privind instrumentul european SAFE pentru investiții urgente în apărare. Actul merge la promulgare

Senatul a adoptat miercuri, 17 decembrie, în calitate de for decizional, Ordonanța de urgență a Guvernului privind implementarea instrumentului european SAFE - „Acțiunea pentru Securitatea Europei”, care oferă asistență financiară statelor membre ale Uniunii Europene pentru accelerarea investițiilor publice urgente în domeniul apărării. Actul normativ a fost adoptat cu 79 de voturi pentru, un vot împotrivă și 36 de abțineri.

Ordonanța stabilește cadrul prin care România poate implementa instrumentul SAFE, un mecanism temporar al Uniunii Europene creat ca răspuns la actuala situație de criză de securitate.

Prin acest instrument, statele membre pot beneficia de finanțare europeană pentru investiții majore și urgente menite să sprijine industria de apărare, să reducă dependențele critice și să crească interoperabilitatea industrială la nivel european.

Actul normativ reglementează cadrul legislativ, instituțional și operațional necesar pentru accesarea și gestionarea fondurilor dedicate modernizării, inovării și dezvoltării capacităților industriale de apărare din România.

Totodată, sunt stabilite etapele, autoritățile publice implicate și actele juridice care definesc cerințele de cooperare rezultate din negocierile dintre Cancelaria Prim-ministrului și statele eligibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106.

Susținere din partea coaliției și a USR

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a declarat că ordonanța stabilește „locul României în arhitectura de securitate a Europei”, subliniind că țara noastră nu trebuie doar să cumpere securitate, ci și să o producă.

„Instrumentul Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE este modul prin care Uniunea își întărește industria de apărare. Prin aprobarea Ordonanței de urgență nr. 62/2025, România nu mai este la margine, doar ca importator de securitate, ci își pune la punct mecanismele interne astfel încât companiile românești să poată intra în marile proiecte europene, cu linii de producție modernizate, tehnologie nouă la noi acasă și locuri de muncă mai bine plătite”, a afirmat Pauliuc. Ea a precizat că nu este vorba despre „un CEC în alb”, statul trebuind să rămână un partener exigent, cu contracte clare, termene respectate și transparență.

Din partea USR, senatorul Sorin Șipoș a spus că ordonanța reprezintă „acces la finanțare pentru investiții urgente, posibilitatea achizițiilor comune și o șansă reală de relansare și integrare a industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție”.

„Actul normativ creează cadrul constituțional necesar pentru ca România să poată depune la timp planul de investiții, să coopereze cu alte state membre și să valorifice fondurile europene disponibile.

Votul nostru este despre responsabilitatea europeană, dar și despre dezvoltare industrială națională, cu reguli clare, eficiență și control”, a mai declarat Șipoș.

Critici din opoziție

Senatorul AUR Constantin-Ciprian Iacob a criticat ordonanța, susținând că aceasta ridică „serioase semne de întrebare din perspectivă juridică și administrativă”.

„Sub pretextul urgenței, proiectul reprezintă un CEC în alb oferit Executivului. Se prevăd modificări și derogări punctuale de la acte normative organice în vigoare”, a spus Iacob.

Acesta a avertizat că lipsa de predictibilitate a derogărilor ar putea vulnerabiliza cadrul achizițiilor publice și ar putea genera litigii administrative complexe.

PSD: proiect de securitate națională

Din partea PSD, senatorul Claudiu Catană a subliniat că România, ca stat membru al UE și NATO, are responsabilitatea de a-și consolida capacitățile de apărare și de a contribui la stabilitatea regională.

„Regulamentul SAFE oferă exact instrumentul necesar pentru realizarea acestor obiective, prin finanțarea europeană destinată investițiilor urgente și majore în industria de apărare. Proiectul de lege creează cadrul juridic indispensabil pentru accesarea fondurilor europene, achiziții comune și accelerarea procedurilor în condiții de transparență și eficiență. Nu este un proiect politic, ci unul de securitate națională”, a declarat Catană.

Senatoarea grupului Pace - Întâi România, Nadia Cosmina Cerva, a anunțat că formațiunea nu va mai vota ordonanțele trimise în Senat, în semn de protest față de nepunerea în aplicare a demiterii ministrului Mediului, Diana Buzoianu, după adoptarea unei moțiuni simple.

Senatul este cameră decizională pentru acest act normativ, astfel că ordonanța merge la promulgare.

