Comisia Europeană aprobă planurile de apărare ale opt state membre, prin programul SAFE. Câte miliarde de euro poate primi România

Nivelurile de finanțare pentru statele membre Contextul regulamentului SAFE și „Pregătire 2030"

Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare ale opt state membre, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România, deschizând calea pentru primul val de finanțări SAFE. România are alocate provizoriu 16,68 miliarde de euro, bani care vor permite modernizarea echipamentelor militare, creșterea capacităților strategice și consolidarea securității naționale în cadrul inițiativei UE de apărare comună.

„Anul trecut, UE a înregistrat mai multe progrese în domeniul apărării decât în deceniile anterioare. Cartea albă și Foaia de parcurs privind pregătirea pentru 2030 au permis statelor membre să mobilizeze până la 800 de miliarde EUR pentru apărare. Aceasta include suma de 150 de miliarde de euro pentru achiziții publice comune – SAFE. Am aprobat acum un lot inițial de planuri SAFE pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România. Ceilalți vor urma la scurt timp după aceea. În prezent, este urgent ca aceste planuri să fie aprobate de Consiliu pentru a permite efectuarea rapidă a plăților”, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, potrivit comunicatului de presă al Executivului european.

Această decizie urmează unei evaluări riguroase a „planurilor naționale de investiții în domeniul apărării” ale țărilor în cadrul inițiativei „Acțiunea de securitate pentru Europa” (SAFE). Aprobarea deschide calea pentru primul val de împrumuturi cu costuri reduse, pe termen lung, care urmează să fie eliberate, permițând acestor națiuni să-și intensifice urgent pregătirea militară și să achiziționeze echipamentele moderne de apărare necesare. Aceasta integrează, de asemenea, Ucraina în ecosistemul de securitate al UE și asigură faptul că sprijinul nostru este atât rapid, cât și durabil.

Nivelurile de finanțare pentru statele membre

Nivelurile de finanțare pentru fiecare țară au fost stabilite provizoriu în septembrie, pe baza principiilor solidarității și transparenței. De exemplu, 1,18 miliarde euro au fost alocate Ciprului, în timp ce 16,68 miliarde euro sunt alocate provizoriu României. Acest grup de 8 state membre are dreptul la aproximativ 38 de miliarde euro după semnarea acordurilor de împrumut. Aceste fonduri vor oferi un impuls vital capacităților strategice acolo unde este cea mai mare nevoie de ele.

După finalizarea evaluării de către Comisie, Consiliul are la dispoziție patru săptămâni pentru a adopta deciziile de punere în aplicare. Odată aprobate, Comisia va finaliza acordurile de împrumut, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026.

Contextul regulamentului SAFE și „Pregătire 2030”

Regulamentul SAFE a fost adoptat la 27 mai 2025, ca parte a pachetului „Pregătire 2030”, un pachet ambițios în domeniul apărării care oferă pârghii financiare statelor membre ale UE pentru a stimula o creștere bruscă a investițiilor în capabilitățile de apărare.

SAFE va permite statelor membre să își extindă imediat și masiv investițiile în domeniul apărării prin achiziții publice comune din industria europeană de apărare, concentrându-se asupra capabilităților prioritare. Acest lucru va contribui la asigurarea interoperabilității, a previzibilității și a reducerii costurilor pentru o bază industrială europeană de apărare puternică. Ucraina și țările AELS/SEE vor putea să se alăture achizițiilor publice în comun și vor putea cumpăra de la industriile lor.

SAFE va permite, de asemenea, țărilor în curs de aderare, țărilor candidate, potențial candidate și țărilor care au semnat parteneriate în materie de securitate și apărare cu UE să se alăture achizițiilor publice în comun și să contribuie la cererea agregată. Acestea pot negocia, de asemenea, acorduri specifice, reciproc avantajoase privind participarea industriilor lor respective la astfel de achiziții.

