Exclusiv Ministrul Apărării reclamă o „nebunie” în industria de armament: Au sute de milioane de dolari și spuneau că nu pot face comenzi

Armata română
Foto: Profimedia

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat duminică la Digi24, că în cadrul programului european de înzestrare militară SAFE sunt cuprinse 21 de proiecte pentru România, în valoare de 11,68 de miliarde de euro, acestea având legătură cu „mașina de luptă a infanteriei”. Oficialul a precizat că „este ultimul tren pe care îl putem utiliza” în ceea ce privește industria națională de armament. Miruță reclamă că printre companiile de stat din domeniu „multe sunt praf”. „Societățile astea ale statului român au în conturi sute de milioane de dolari și nu au capacitate să angreneze comenzi noi, pentru că spuneau că legea nu le permite să pună componenta de TVA”, susține ministrul Apărării, care a precizat că a remediat situația printr-o Hotărâre de Guvern.

„O să vă spun că din cele 34 de proiecte care acoperă tot spectru, 21 sunt pentru înzestrarea pură a armatei. Atunci cumpărăm armament, producem, co-producem. Cele 21 de proiecte cumulează 11,68 de miliarde de euro, adică bucata principală. Ce trebuie să înțeleagă lumea este că nu poate finanța SAFE nimic nou din ce nu a fost trimis la Comisie. Cele 21 de proiecte care au legătură exclusivă cu Ministerul Apărării sunt proiecte care, de fapt, au fost mutate pe linia asta de finanțare din Planul de înzestrare al armatei.  

Eu am solicitat să fie declasificate și cred că se va întâmpla săptămâna viitoare. Adică lista de proiecte, toate detaliile, inclusiv de unde cumpărăm armament. 

Acuma vă pot spune generic între cele 21 de proiecte că sunt proiecte care au legătură cu mașina de luptă a infanteriei. Vom avea în final o mașină de luptă a infanteriei de ultimă generație. Arma de asalt, acea armă pe care o poartă militarii și care nu-i chiar nouă, va fi una modernă pentru toți militarii Armatei Române. Există o componentă pe care am trecut-o acolo pentru drone, există o componentă care e trecută acolo pentru apărarea anti-aeriană, pentru muniție, în special cea pentru echipament modern, pentru care noi facem achiziții de echipament, dar nu neapărat și localizare de muniție pentru radare. Aici a fost o analiză foarte serioasă și minuțioasă ce anume să se facă sigur în România, ce anume să poată fi cumpărat exclusiv de la alții și ce anume se face în colaborare. E și o zonă de componentă navală cu niște nave de patrulare pe care ne dorim tare mult să le putem face chiar în România. Și analiza asta a plecat pe mai mulți factori”, spune Radu Miruță. 

Oficialul a precizat că „este ultimul tren pe care îl putem utiliza” în ceea ce privește industria națională de armament. „În fabricile noastre cresc copaci la propriu și noi vrem ca Armata Română să primească tehnologie de ultimă generație”, susține Miruță. 

„Un aspect important, și eu cred că este ultimul tren pe care îl putem utiliza, este dezmorțirea industriei naționale de armament. În fabricile noastre cresc copaci la propriu și noi vrem ca Armata Română să primească tehnologie de ultimă generație, că militarii se duc cu pieptul la înaintare și vrem ca această tehnologie de ultimă generație să fie produse în industria națională de armament. 

Și aici apare o problemă și atunci mecanismul ăsta în care noi avem niște comenzi, avem niște bani pe care îi vom plăti, ne dă posibilitatea să jucăm un pic mai inteligent. Să spunem vrei să iei miliardele astea că te preocupă și pe tine ca firmă? Transferă-ți tehnologia să se întâmple, taie copacul de acolo, îți fac o hală nouă, vii cu tehnologia pe care noi nu o avem și încet-încet parte din angajații noștri vor învăța și ei să utilizeze tehnologia asta care va rămâne la noi. Dacă după asta nu va fi în stare să deruleze contracte în continuare, aducându-le tehnologia asta nouă, aici nu mai e nicio speranță”, susține ministrul Apărării. 

El reclamă că societățile de stat din industria de armament au în conturi „sute de milioane de dolari și nu au capacitate să angreneze comenzi noi, pentru că spuneau că legea nu le permite să pună componenta de TVA”. Radu Miruță afirmă că a eliberat din funcție 21 de administratori speciali. 

„Am modificat legea, am făcut transfer de capital social. M-am uitat la toate companiile care țin de Romarm. Multe sunt praf. Așteptarea ca asta să se rezolve nefăcând nimic... Am dat afară 21 de administratori speciali, am lansat selecții pentru 26 de companii, am modificat legea pentru ca miliardele pe care le primesc și le au în conturi fizic... E o nebunie. Societățile astea ale statului român au în conturi sute de milioane de dolari și nu au capacitate să angreneze comenzi noi, pentru că spuneau că legea nu le permite să pună componenta de TVA. Am semnat și am emis o hotărâre de guvern. Acum au tot, bani au, tehnologie vine prin forțarea asta a interacțiunii cu mediul privat, care va livra tehnologie plătită prin SAFE”, a declarat Radu Miruță. 

