Senatul a votat numirea unui nou șef la ANI. Bogdan Alexandru Sticlosu a fost consilier al lui Mihai Tudose și al lui Daniel Chițoiu

Sediul Agenției Naționale de Integritate, în București. Inquam Photos / George Călin

Senatul a decis, marţi, numirea lui Bogdan Alexandru Sticlosu în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate pentru un mandat de 4 ani. 

S-au înregistrat 69 voturi pentru, 6 contra şi 26 abţineri. Votul a fost secret, electronic, potrivit Agerpres.

Bogdan Alexandru Sticlosu a depus jurământul. 

În 14 mai, Consiliul Naţional de Integritate a validat rezultatele examenului pentru ocuparea acestei funcţii, candidatul declarat admis fiind Bogdan Alexandru Sticlosu. Comisia juridică a Senatului a propus plenului Senatului, în temeiul art. 150 din Regulamentul Senatului, numirea acestuia în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate. 

Bogdan Alexandru Sticlosu a fost vicepreședinte al instituției și a condus în calitate de interimar ANI, aproape un an. 

Înainte să ajungă în conducerea ANI, Bogdan Alexandru Sticlosu a fost consilierul fostului premier PSD Mihai Tudose (2017-2018), consilierul fostului ministru PNL al Economiei, Daniel Chițoiu (2012), precum și responsabil pe componenta PNRR în Ministerul Sănătății în timpul mandatului fostului ministru PSD Alexandru Rafila (2023). 

