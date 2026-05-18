Sindicatul din Aparatul de Lucru al Guvernului este în grevă japoneză. Care este motivul

Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) au intrat de astăzi în gervă japoneză, în semn de protest faţă de refuzul vicepremierului Oana Gheorghiu „de a-şi asuma răspunderea politică şi morală” şi faţă de o afirmaţie în care spunea că acest sindicat ar fi devenit „instrument politic”.

„Prin această formă de protest, SAALG transmite un mesaj clar: angajaţii din Aparatul de lucru al Guvernului nu acceptă să fie insultaţi, dispreţuiţi sau transformaţi în ţintă politică atunci când cer transparenţă, integritate şi răspundere publică”, se afirmă într-un comunicat de presă transmis de reprezentanţii sindicatului.

Aceştia consideră declaraţia vicepremierului la adresa sindicatului „nu îi face cinste” şi „este o încercare zeflemitoare şi comodă de a muta discuţia de la fondul problemei”, arătând că în loc ca oficialul guvernamental să răspundă la întrebările de integritate, „a ales zeflemeaua, atacul şi victimizarea”.

SAALG aminteşte, în comunicat, că a criticat public, dur şi repetat, indiferent de partidul aflat la putere, iar „doamna Gheorghiu nu are în faţă un instrument politic, ci o organizaţie sindicală care a criticat PSD, PNL, USR, premieri, vicepremieri, miniştri şi orice demnitar care a folosit funcţia publică împotriva standardelor de integritate, transparenţă şi respect faţă de administraţie”.

Sindicatul subliniază că „vulnerabilităţile de integritate” ale vicepremierului au mai fost semnalate şi anterior.

SAALG a transmis, vineri, o adresă oficială către vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, prin care îi solicită demisia de onoare.

