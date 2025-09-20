Live TV

SONDAJ: Cu ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare. AUR rămâne pe primul loc

oameni pe strada
FOTO: Getty Images

AUR se menține pe primul loc în preferințele electoratului, cu 41% din voturi, arată un sondaj național realizat de Avangarde, în perioada 9-18 septembrie. Urmează PSD, PNL și USR, dar niciuna dintre aceste formațiuni nu ar obține 20% din voturi, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Sondajul mai arată că sapte din 10 români cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcţie greşită.

În cadrul sondajului, cei chestionați au fost întrebați cu cine ar vota dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. AUR este pe primul loc, cu 41 de procente, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR ar obține 12%, iar UDMR 6%. Restul partidelor, inclusiv POY și SOS România se situează sub 5% la intenția de vot, cât e pragul electoral.

sondj1
Foto: Avangarde

Pe de altă parte, 74% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, 21% spun că lucrurile merg bine, iar 5% refuză să dea un răspuns.

În ceea ce privește modul de guvernare, 51% dintre români declară că sunt mai degrabă dezamăgiți, în timp ce doar 23% se declară încântați de performanțele cabinetului. 23% spun că nu aveau așteptări de la executiv.

Conform sondajului, îngrijorările românilor sunt dominate de teama de o criză economică, menționată de 28% dintre respondenți, urmată de escaladarea războiului din Ucraina, cu 26%. Viitorul copiilor și problemele de sănătate completează clasamentul principalelor temeri.

sondj2
Foto: Avangarde

Sondajul a fost realizat de Avangarde pe un eșantion de 1300 de persoane, între 9 și 18 septembrie. Eroarea maximă este de plus -2,3%.

