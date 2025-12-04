Cât de probabil e un război Rusia vs. Europa și ce părere au europenii despre Donald Trump (sondaj)

Live TV

Ilustratie Rusia vs Europa
Foto: Profimedia Images

Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat în nouă ţări ale UE şi publicat joi de revista franceză Le Grand Continent. Peste jumătate (51%) dintre respondenţi consideră că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani, subliniază acest studiu realizat pe un eşantion de 9.553 de persoane, utilizând metoda cotelor.

Cele nouă ţări sunt Franţa, Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia, Croaţia, Belgia şi Ţările de Jos, cu eşantioane de peste 1.000 de persoane în fiecare dintre ele.

Întrebarea pusă la sfârşitul lunii noiembrie de Cluster 17 pentru revista Le Grand Continent a fost: „În opinia dumneavoastră, Rusia ar putea intra în război cu ţara dumneavoastră în următorii ani?”

Percepţia riscului unui conflict deschis cu Rusia variază în funcţie de ţară, scrie News.ro.

În Polonia, care se învecinează cu Rusia şi cu aliatul său Belarus, 77% dintre respondenţi consideră acest risc ca fiind ridicat sau foarte ridicat. În Franţa, procentul este de 54%, iar în Germania de 51%. Spre deosebire de polonezi, 65% dintre respondenţii italieni consideră că riscul este scăzut sau inexistent.

Rezultatele acestui studiu arată, de asemenea, că o largă majoritate (81%) nu crede sau crede foarte puţin într-un război cu China în următorii ani.

„Rusia reprezintă, aşadar, de departe, ameninţarea de război statal cea mai structurantă în opinia europeană”, analizează Le Grand Continent, o publicaţie geopolitică afiliată Şcolii Normale Superioare din Franţa.

„Dacă Rusia reprezintă ameninţarea statală majoră, terorismul este ameninţarea imediată în opinia europenilor. La nivelul celor nouă ţări incluse în sondaj, 63% dintre respondenţi consideră că riscul unui război deschis cu organizaţiile teroriste este „ridicat” (sau foarte ridicat, n.r.), potrivit Le Grand Continent.

Respondenţii se îndoiesc de capacităţile militare ale propriului lor ţări în faţa Moscovei. Peste două treimi (69%) dintre ei consideră că ţara lor nu ar fi „deloc” sau „mai degrabă nu” capabilă să se apere în faţa unei agresiuni ruseşti.

În Franţa, singura ţară din listă care deţine arme nucleare, respondenţii sunt cei mai puţin pesimişti, 44% dintre ei considerând că ţara lor este „absolut” sau „mai degrabă” capabilă să se apere. La celălalt capăt al spectrului se află belgienii, italienii şi portughezii, care consideră în mare majoritate că ţara lor este incapabilă să se apere (87%, 85% şi, respectiv, 85%).

Sondajul acoperă o serie întreagă de teme, arătând, de exemplu, că 55% dintre persoanele chestionate consideră că Europa ar trebui să adopte o poziţie echilibrată între cei doi mari rivali geopolitici mondiali, Statele Unite şi China, sau că aproape una din două persoane (48%) îl consideră pe Donald Trump „un duşman al Europei”, şi în acest caz cu mari disparităţi.

Majoritatea europenilor consideră imigraţia ca fiind o „ameninţare la adresa coeziunii ţării”, un sentiment mai puternic în nordul şi estul continentului decât în sud. În plus, aceştia sunt în favoarea reducerii cheltuielilor publice şi a numărului de funcţionari publici.

