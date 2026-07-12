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Sorin Grindeanu atacă PNL, înaintea consultărilor de luni: „Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conştiinţă şi luptă cu PSD”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac la adresa PNL și a partenerilor de coaliție, într-o postare publicată pe Facebook, cu o zi înaintea discuțiilor de la Palatul Cotroceni. Liderul social-democrat îi acuză pe liberali că încearcă să își construiască imaginea printr-un discurs anti-PSD, în timp ce ignoră problemele economice ale țării.

Grindeanu susține că actuala guvernare a adâncit îndatorarea României și acuză Executivul că promovează reforme doar la nivel de imagine: „Propaganda obraznică și armata digitală duduie însă de reforme! Ultima dintre ele – 15 mii de posturi de «bugetari» rase din Educație. Din EDUCAȚIE! Aplauze!”, a scris liderul PSD.

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Acesta îi acuză, totodată, pe miniștrii demisionari că ar fi favorizat firme apropiate prin atribuirea unor contracte publice: „În acest timp, miniștrii demiși – ca Pîslaru – împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înființate tot de ei”, afirmă Grindeanu.

Liderul PSD respinge și acuzațiile potrivit cărora partidul s-ar fi opus reformei companiilor de stat. El susține că măsurile privind reducerea indemnizațiilor și a numărului de membri din consiliile de administrație au fost pregătite de PSD.

„Măsurile pe companiile de stat, reducerile de indemnizații și de membri în CA-uri, s-au luat prin pachetul doi și au fost lucrate de Radu Oprea de la PSD. Dvs. nu ați făcut nicio reformă. Doar ați vrut să vindeți netransparent, pe repede înainte și la super-discount perlele economiei românești”, a transmis Grindeanu.

Totodată, liderul social-democrat susține că discursul anti-PSD nu oferă soluții pentru problemele României și afirmă că întâlnirea de la Cotroceni va demonstra cine este dispus să contribuie la deblocarea situației politice.

„Lupta anti-PSD nu a generat niciodată vreo soluție reală pentru români. Doar ură”, a scris Sorin Grindeanu, adăugând că „mâine la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru propriile privilegii”.

Editor : Andreea Rubica

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