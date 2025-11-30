Sorin Grindeanu îi dă dreptate lui Traian Băsescu privind dronele rusești: „Ne-am făcut de râs”. Ce spune despre Ilie Bolojan

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, despre incidentele recente cu drone, că fostul preşedinte Traian Băsescu a avut dreptate, că ne-am făcut de râs, el arătând că ceea ce îl interesează şi mai mult este să punem la punct mecanismele. Grindeanu a amintit că este o lună deja de când i-a cerut premierului să vină în Parlament, pentru a prezenta o radiografie privind securitatea naţională şi nu e o chestiune cu care te poţi juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru.

Sorin Grindeanu a declarat la România TV că fosul preşedinte Traian Băsescu a avut dreptate în privinţa interceptării dronelor.

„Pot să spun că pe acest subiect a avut dreptate, că ne-am făcut de râs. Cum e posibil să-ţi intre pe la Tulcea, după aceea face o curbă, intră pe la Galaţi, face acea curbă prin Vrancea şi intră pe Vaslui şi apoi se aşează, am văzut, pe o casă în Republica Moldova şi una într-un plop în Vaslui. Nu cred că e o imagine bună”, a spus Grindeanu, potrivit News.ro. El a menţionat că ceea ce îl interesează şi mai mult este să punem la punct mecanismele.

„Mă interesează să funcţioneze mecanismele. E important să punem la punct şi mecanismele care funcţionează, mai ales din punct de vedere al securităţii naţionale”, a subliniat Grindeanu.

Liderul PSD a amintit că este „o lună deja de când i-a cerut primului ministru să vină în Parlament şi să prezinte un fel de radiografie care ţine de siguranţa securitatea naţională şi să ne spună care sunt planurile de viitor”.

„E o lună, am înţeles că atunci pe moment a fost o chestiune în care nu vroia să cedeze. I-am transmis şi cabinetul meu a transmis către cabinetul primului ministru că acest lucru nu poate fi ignorat, că aşteptăm din partea domniei sale să ne transmită o dată când vine în Parlament la ora Prim ministrului. Nu e o chestiune cu care te poţi juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru”.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, la Digi24, după pătrunderea de noi drone în spaţiul aerian românesc, că am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, de F-16 şi degeaba le ridicăm şi spunem apăsat că am ridicat avioane de vânătoare pentru că am ridicat, dar nu a doborât nimeni nicio dronă şi începem să fim ridicoli.

„O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în bulevard, pentru promenada dronelor ruseşti”, a spus Băsescu, care consideră că ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, ori nu avem priceperea să le utilizăm.

Editor : B.E.