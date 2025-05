Sorin Grindeanu, în 2023, despre preluarea șefiei PSD: Nu cred că e o funcţie care să mi se potrivească

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, ales marţi preşedinte interimar al PSD, în urma demisiei lui Marcel Ciolacu, declara, în urmă cu mai puţin de doi ani, că funcţia de preşedinte PSD nu i se potriveşte. „Eu nu am foarte multă răbdare de a interacţiona cu problemele care nu sunt neapărat vitale pentru bunul mers al lucrurilor în România. Nu am fost niciodată un bun ascultător, în nicio funcţie pe care am avut-o. Am avut predecesori ai mei, pe anumite funcţii care erau pe post de psiholog”, a argumentat atunci Grindeanu, potrivit News.ro.

Întrebat, în octombrie 2023, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă în anul 2025 se vede preşedinte PSD, premier sau director SRI, Grindeanu a răspuns că nu îşi doreşte niciuna dintre aceste funcţii şi că se vede simplu deputat de Timiş.

Referitor la funcţia de preşedinte al PSD a afirmat:

Nu cred că e o funcţie care să mi se potrivească, vă spun sincer. Marcel Ciolacu ştie foarte bine acest lucru. Eu nu am foarte multă răbdare de a interacţiona cu problemele care nu sunt neapărat vitale pentru bunul mers al lucrurilor în România. Nu am fost niciodată un bun ascultător, în nicio funcţie pe care am avut-o. Am avut predecesori ai mei, pe anumite funcţii care erau pe post de psiholog, toată lumea venea şi se plângea, ştia când s-au certat acasă soţii între ei. Niciodată nu am putut să fiu în forma asta şi nici nu pot să mă schimb. Fac 50 de ani în decembrie, nu o să mă schimb acuma. De multe ori, funcţia asta de preşedinte la PSD vine la pachet cu o răbdare extraordinară pe care Marcel o are, de a sta de vorbă cu aproape fiecare membru de partid şi de a-i asculta în adevăratul sens al cuvântului. Astea sunt lucruri pe care eu nu le am, nu am foarte multă răbdare, sunt mai degrabă de acţiune, decât să stau să analizez, să ascult. Nu cred că în acest moment e o funcţie care să mi se potrivească ca şi profil.

El a precizat de ce funcţia de ministru al Transporturilor i se potriveşte mai bine.

„Aici sunt lucruri pe care am reuşit să le mişc din loc (...) Rămâne ceva în urma ta”, a argumentat el.

În luna martie anul acesta, întrebat, în aceeaşi emisiune, dacă Marcel Ciolacu va deconta politic în situaţia în care Crin Antonescu, candidatul pe care PSD îl susţinea la prezidenţiale, nu intră în turul doi sau nu ajunge preşedintele României, Sorin Grindeanu a răspuns: „Vom deconta toţi”.

„Asta este în politică. Nu eşti neînlocuit şi nici nu poţi să ai o funcţie ad vitam”, mai spunea Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu este președintele interimar al PSD, în urma deciziei luate prin vot de Consiliul Politic Național al PSD. Ședința conducerii social-democrate a început la ora 13.00, iar Marcel Ciolacu și-a anunțat demisia din funcție. Pe ordinea de zi a ședinței se mai află decizia privind intrarea la guvernare sau trecerea în opoziţie.

