Noul președinte interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, la încheierea discuțiilor din partid, că opinia care pare majoritară în rândul colegilor săi este cea a rămânerii formațiunii politice în opoziție, promițând o opoziție „constructivă”. Pe de altă parte, Grindeanu spune că membrii PSD i-au dat un mandat deschis, dar urmează o perioadă de decizii. „Partidul va oferi susținere pentru soluțiile raționale, logice și bune pentru români”, a precizat Grindeanu despre tipul de opoziție pe care ar face-o partidul.

În următoarea perioadă, PSD va intra într-un proces de clarificare a problemelor interne, a spus președintele interimar.

„PSD este partidul rațiunii și al soluțiilor. Cred că un dialog mai direct și mai bun cu baza partidului este necesar în această perioadă. Congresul trebuie să clarifice toate lucrurile în interiorul PSD. Azi au luat zeci de colegi cuvântul și a fost un numitor comun, de a da un semn de unitate în ce facem în perioada următoare. Trebuie să venim în întâmpinarea oamenilor cu soluții și rațiune”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu este președintele interimar al PSD, în urma deciziei luate prin vot de Consiliul Politic Național al PSD. Marcel Ciolacu și-a anunțat demisia din funcție. Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat și tema intrării la guvernare sau trecerii în opoziţie.

„Discuția principală aceasta a fost. Opinia care pare majoritară este de a avea o opoziție constructivă. Urmează o perioadă de decizii care trebuie susținute, iar PSD va oferi susținere pentru soluțiile raționale, logice și bune pentru români, indiferent de poziția mea care o vom avea.

Colegii mi-au dat un mandat deschis, să vedem ce vor și ceilalți. Nu vreau să depășesc mandatul, deși curentul majoritar este de a fi în opoziție. Voi veni în fața colegilor și le voi spune ce rezultă din dialogul cu alte partide politice”, a răspuns Grindeanu întrebărilor presei.

Întrebat dacă există și niște linii roșii în negocieri, Grindeanu a afirmat că acestea ar fi „lucrurile care nu fac bine românilor”.

Deciziile se vor lua în perioada următoare

Grindeanu a promis că PSD nu va face o opoziție „cruntă”. „Deciziile le vom lua în perioada următoare după ce vom avea anumite discuții”, a mai comentat președintele interimar PSD.

În ceea ce privește frământările interne din PSD, mai ales după demisia din conducerea sa a lui Marcel Ciolacu, Grindeanu a explicat că partidul avea de ales „între un soi de bătălie internă și soluția dată de statut, care a fost aleasă de colegi în unanimitate”.

„Poziția mea este să avem un Congres din care să rezulte clarificări doctrinare, modificări de stat etc, iar mandatul meu este de a discuta deschis cu președintele Nicușor Dan”, a mai precizat Grindeanu.

Întrebat dacă va candida la șefia PSD, el a spus că treaba lui este cu totul alta. „Nu am fugit după această funcție, nu am făcut lucrurile în interior pentru că am sperat să avem această decizie rațională care să fie gestionată în interior, iar deciziile importante să fie luate la Congres, cu mii de oameni. Dorința mea este să așez partidul în poziția ca la Congres să avem o repornire. Dacă dorința colegilor mei este să continuăm în această formulă, nu voi ezita să o fac. Nu e preocuparea mea de a vedea dacă am șansa sau nu să candidez în toamnă”.

El i-a mulțumit fostului președinte Marcel Ciolacu și colegilor pentru încrederea acordată.

Întrebat care este echipa de negociere, Grindeanu a spus: „Lia Olguța Vasilescu va fi cu mine peste tot. Vreau să-i iau pe Corneliu Ștefan de la Dâmbovița, Gheorghe Șoldan de la Suceava, președintele Camerei Ciprian Șerban”.

El a exclus posibilitatea unei coaliții cu AUR, dar a refuzat să comenteze când a fost întrebat dacă va colabora cu Victor Ponta. Când jurnaliștii au insistat, întrebând dacă este un pericol pentru PSD, Grindeanu a adăugat că azi „conducerea PSD s-a exprimat în sală, iar numitorul comun a fost legat de unitate. Dar vorbim de unitate între noi, membrii de partid. Victor Ponta nu mai este membru de partid”.

