Tensiuni în Coaliție. Kelemen Hunor a discutat cu șeful PSD Sorin Grindeanu în biroul său din Parlament

CONGRES_UDMR_010_INQUAM_Photos_Simion_Tataru-1536x1024
Foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a mers marți în biroul șefului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul unor tensiuni în Coaliție, după ce social-democrații au încălcat protocolul Coaliției, prin votul de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu.

Cei doi lideri din Coaliție au stat o oră în biroul președintelui Camerei Deputaților.

Președintele UDMR susține că PSD a încălcat protocolul coaliției, prin votul de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Situația ar urma să fie discutată în ședința liderilor, mâine. Protocolul prevede ca niciun partener din Coaliție să nu voteze o moțiune simplă sau de cenzură împotriva Guvernului. 

„În protocolul de coaliție scrie că niciun membru al coaliției în Parlament nu semnează, nu votează moțiune simplă sau moțiune de cenzură. Miercuri vom avea o ședință de coaliție și sunt convins că vom discuta despre acest lucru. Nu vreau să intru eu acuma în speculații, ce se va întâmpla, cum se va întâmpla. Dar acest caz arată ceea ce s-a văzut în ultima perioadă, că dincolo de disputele politice și tehnice și de specialitate - fiindcă aici într-adevăr s-a întâmplat acel dezastru la Prahova - dincolo de toate aceste aspecte e și chestiunea politică și trebuie să discutăm prima dată în coaliție”, a afirmat Kelemen Hunor. 

 

