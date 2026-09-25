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Video Sorin Grindeanu: „Tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în calcul”. Ce spune despre o posibilă colaborare cu PNL

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sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Grindeanu spune că va discuta cu toate partidele Grindeanu: „Mă așteptam să fiu premier desemnat joia trecută”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, respinge propunerea USR privind o rotativă la guvernare și spune că „tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în calcul”. În același timp, liderul social-democrat afirmă că și-ar dori o colaborare cu PNL, dar susține că partidul liberal este în prezent foarte apropiat de USR.

Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferință de presă susținută la Reșița, dacă PSD poate lua în calcul propunerea USR privind realizarea unei rotative la guvernare. „Tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în calcul”, a afirmat președintele PSD.

Liderul PSD a fost întrebat și dacă, în cazul în care va fi desemnat premier, intenționează să construiască o majoritate stabilă alături de PNL.

Grindeanu a spus că va discuta cu toate partidele parlamentare înainte de a trage o concluzie privind o eventuală majoritate. „Voi merge și voi vorbi cu toate partidele pentru că în Parlament au intrat partide prin votul oamenilor. Concluzia la final o să o vedem”, a declarat președintele PSD.

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Acesta a adăugat că și-ar dori o colaborare cu PNL, însă a făcut o distincție între partidul pe care spune că îl cunoaște și formațiunea liberală din prezent. „Mi-aș dori să existe o colaborare cu PNL-ul cel de dreapta, conservator, creștin-democrat, pe care îl știu. În acest moment PNL e de fapt USR”, a afirmat Grindeanu.

Liderul social-democrat a făcut referire și la o declarație a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, privind raporturile dintre PNL și USR.

„Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a scris o chestiune interesantă, că Bolojan a reușit să acapareze USR-ul, să îi fure USR-ul lui Fritz, dar părerea mea este și că USR-ul a reușit să fure PNL-ul. Astăzi, când vorbim, PNL e USR”, a spus Grindeanu.

Grindeanu spune că va discuta cu toate partidele

Declarațiile liderului PSD vin în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Premierul desemnat Siegfried Mureșan lucrează la formarea cabinetului și a programului de guvernare, în timp ce PSD nu și-a exprimat sprijinul pentru actuala formulă de guvernare. PNL, USR și UDMR sunt formațiunile care s-au aliniat în spatele lui Mureșan.

În urmă cu câteva zile, Grindeanu declara că, în cazul în care ar fi desemnat premier, va încerca să discute atât cu PNL, cât și cu USR, pentru a obține sprijinul parlamentar necesar formării unui guvern.

Între timp, liderul PSD a criticat în repetate rânduri lipsa unor discuții directe cu Siegfried Mureșan și a susținut că nu a primit programul de guvernare. Joi, Grindeanu afirma că nu fusese contactat de premierul desemnat sau de echipa acestuia pentru discuții privind programul.

Siegfried Mureșan a anunțat că programul de guvernare urma să fie prezentat vineri și că intenționează să depună sâmbătă la Parlament lista miniștrilor și programul. Vineri, premierul desemnat s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

Grindeanu: „Mă așteptam să fiu premier desemnat joia trecută”

Sorin Grindeanu a afirmat, de asemenea, că se aștepta ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pentru funcția de premier joia trecută și că a fost surprins de faptul că acest lucru nu s-a întâmplat.

Liderul PSD a susținut anterior că, în cazul în care va primi mandatul de a forma Guvernul, va încerca să obțină o majoritate parlamentară și să discute cu formațiunile reprezentate în Parlament.

În prezent, negocierile pentru formarea noului Guvern continuă, iar una dintre principalele probleme este obținerea unei majorități parlamentare care să susțină cabinetul propus de premierul desemnat.

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Editor : C.A.

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