Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu a primit informații noi cu privire la Programul de guvernare pregătit de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Social-democratul susține că a desemnat o echipă care să poarte discuțiile în lipsa sa, în condițiile în care se află în deplasare în țară pentru întâlniri cu organizațiile partidului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că nu are informații noi cu privire la Programul de guvernare pregătit de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Grindeanu, aflat în deplasare în țară pentru întâlniri cu organizațiile social-democrate, a precizat că a desemnat o echipă care să poarte discuțiile, dacă va fi nevoie.

„Am desemnat o echipă, eu fiind plecat din București, dacă e cazul să discute pe Programul de guvernare. N-am niciun semn nou din acest punct de vedere”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, într-o conferință de presă în județul Caraș-Severin.

Liderul PSD a lansat și o serie de critici la adresa premierului desemnat, susținând că acesta nu ar fi interesat să obțină sprijinul social-democraților pentru viitorul Guvern. „În acest moment, pare că singurul program politic pe care îl are Siegfried Mureșan sunt înjurăturile la adresa PSD”, a afirmat Grindeanu.

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Președintele PSD a precizat că așteaptă în continuare informații și discuții concrete privind Programul de guvernare.

„Aștept, și eu și colegii mei. Am desemnat o echipă, eu fiind plecat din București, dacă e cazul să discute pe Programul de guvernare. N-am niciun semn nou din acest punct de vedere. Asta m-a făcut să spun în urmă cu câteva zile că domnul Mureșan nu dorește să fie prim-ministru și face tot ceea ce este posibil să pice în Parlament”, a mai declarat Grindeanu.

Declarațiile vin la o zi după ce liderul PSD afirma că nu fusese contactat de premierul desemnat sau de echipa acestuia pentru discuții pe tema Programului de guvernare. Grindeanu spunea atunci că social-democrații sunt disponibili pentru un dialog, dar că el urma să fie plecat din București pentru întâlnirile cu organizațiile PSD din teritoriu.

Mureșan anunță depunerea programului și a listei de miniștri

În paralel, Siegfried Mureșan a anunțat că va finaliza Programul de guvernare și că intenționează să îl transmită și lui Sorin Grindeanu. Premierul desemnat a spus că este dispus să discute cu liderul PSD, însă a indicat Parlamentul drept locul în care ar urma să aibă loc întâlnirea.

Vineri, Mureșan urma să se întâlnească la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan pentru a-i prezenta programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Premierul desemnat a anunțat că intenționează să depună sâmbătă la Parlament lista miniștrilor și Programul de guvernare.

Programul prezentat de Mureșan cuprinde 28 de direcții, printre care reforma administrației centrale și locale, reorganizarea companiilor de stat, stimularea economiei și a muncii, politica energetică, consolidarea veniturilor și combaterea evaziunii, reforma sistemului de salarizare și digitalizarea administrației.

Pentru învestirea viitorului Guvern este necesară obținerea unei majorități parlamentare. PNL, USR și UDMR, formațiunile care îl susțin pe Mureșan, nu dispun singure de numărul necesar de parlamentari, astfel că sprijinul altor grupuri parlamentare este relevant pentru votul de învestitură.

PSD a anunțat anterior că nu va susține învestirea unui Guvern condus de Siegfried Mureșan.

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Editor : C.A.