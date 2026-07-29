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Sorin Grindeanu vrea modificarea Constituției: „Trebuie adusă mai aproape de realităţile României din 2026”

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Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre o modificare a Constituţiei, în contextul blocajului politic, că după aproape 30 de ani, consideră că arhitectura statului trebuie să fie upgradată şi trebuie să fie adusă mai aproape de realităţile României din 2026.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă consideră că şeful statului a respectat Constituţia, în criza declanşată de desemnarea premierului şi dacă este nevoie de o modificare la felul în care arată în momentul de faţă Constituţia.

„Am să-mi permit să răspund încercând să dezvolt mai mult şi să nu mă refer doar la Constituţie, ca să fiu mai clar. Arhitectura statului român a fost gândită undeva, la începutul anilor 90, ca an de tranziţie. A fost gândită atunci, la începutul anilor 2000, arhitectura statului. Începând de la Constituţie, de la instituţii şi aşa mai departe. După aproape 30 de ani, cred că această arhitectură trebuie să fie upgradată, trebuie să fie adusă mai aproape de realităţile României din 2026”, a spus preşedintele PSD, la Parlament, potrivit News.ro.

Grindeanu a menţionat că aceşti 30 de ani au fost ani în care a funcţionat această arhitectură a statului, în care e inclusă şi Constituţia.

„Cred că trebuie să gândim foarte serios să upgradăm aceste lucruri şi România are nevoie de aşa ceva. Şi aici e o discuţie mult mai largă. Dar da, dacă vorbim punctual despre Constituţie, da, e nevoie”, a mai spus el.

Editor : C.L.B.

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