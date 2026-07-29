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Sorin Grindeanu cere încă o rundă de consultări la Cotroceni pentru formarea Guvernului: „Să vedem dacă s-au schimbat anumite lucruri”

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Sorin Grindeanu. Inquam Photos /Codrin Unici
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Președintele PSD susține că președintele Nicușor Dan ar trebui să cheme partidele la o nouă rundă de consultări pentru a vedea dacă se poate debloca criza politică. Cel mai probabil, spune Sorin Grindeanu, acest lucru se va întâmpla după jumătatea lunii august.

„Cred că mai întâi trebuie să existe încă o tură de consultări, înainte de a se întâmpla ceva şi probabil că va fi această tură de consultări, cred eu, în jurul datei de 15 august, astfel încât să vedem dacă s-au schimbat anumite lucruri. Cred că aşa trebuie început”, a spus Sorin Grindeanu, miercuri, la Parlament. 

Întrebat dacă va purta discuții cu parlamentarii AUR, după ce George Simion a anunțat că i-a mandatat pe Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR) și Mihai Enache (liderul deputaților AUR) să poarte negocieri cu toate partidele politice, Sorin Grindeanu a transmis că nu are niciun fel de problemă poarte discuţii cu oricine.

„Să semnăm, în schimb, o înţelegere... de la discuţii la înţelegere e diferenţă mare”, a mai adăugat Grindeanu.

De asemenea, întrebat dacă va mai negocia cu George Simion, după momentul Veştea, Grindeanu a răspuns: „Depinde, am anumite rezerve, recunosc”.

„Eu am fost de acord cu scenariile propuse de UDMR şi de minorităţi. Nu avem orgolii, fiindcă nu e vorba de orgolii în acest moment, e vorba de a avea un guvern cu puteri depline, şi atunci ne vom aşeza la masă, atunci când vom avea o soluţie care să întrunească o majoritate transparentă în Parlament, pro-occidentală. Eu am discuţii zilnic. În acest moment nu pot să vă spun că am acea majoritate de 233. Astăzi, nu o am”, a mai declarat Grindeanu. 

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Editor : A.G.

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