Live TV

Video USR, atac la PSD înaintea moțiunii simple împotriva Dianei Buzoianu: „Cei care o vor vota se așază de partea mafiilor”

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Nu poate funcționa așa Guvernul” A doua moțiune simplă pe numele Dianei Buzoianu

Senatorul USR Ștefan Pălărie susține că social-democrații încalcă acordul Coaliției de guvernare, după ce formațiunea condusă de Sorin Grindeanu a anunțat că va vota noua moțiune simplă depusă la Senat pe numele ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Senatorul mai spune că PSD depune mai multă energie pentru a crea spectacole, decât reforme. 

„Este limpede astăzi că un ministru care nu are „telecomandă” deranjează foarte multe grupuri de interese și se pare că devine ținta naturală a unora care repetă moțiuni după moțiuni împotriva lor. Cei care vor vota pentru, în mod limpede, se așază de partea a ceea ce eu consider că sunt mafiile de mediu care storc bani din nerespectarea legii, iar cei care vor vota împotriva moțiunii sunt cei care se așază de partea Guvernului și a coaliției.

Includ și amenințările colegilor de la PSD de a vota în favoarea acestei moțiuni, invocând consecvența, atunci când nu cred că este vorba despre consecvență. Nu cred că a avea un acord pe care să îl încalci în mod constant înseamnă consecvență sau inteligență”, a declarat Ștefan Pălărie luni, la Parlament. 

„Nu poate funcționa așa Guvernul”

Senatorul USR a mai precizat că este a șaptea moțiune simplă depusă împotriva unui ministru USR.

„Faptul că oricine ar putea vota împotriva oricărui ministru, pe viitor, este o chestiune care ne arată că nu poate funcționa așa Guvernul României.

În acordul coaliției nu scrie că fiecare partener ar trebui să facă câte o criză pe săptămână. Dacă PSD ar depune la fel de multă energie în reforme, precum cea administrativ-teritorială, reducerea numărului de parlamentari sau alegeri în două tururi, țara asta s-ar transforma. În schimb, depun mult mai multă energie într-un spectacol, consultări pe Facebook, chestiuni care nu au legătură cu nevoile României astăzi”, a mai spus Pălărie. 

Totodată, senatorii USR au cerut conducerii Senatului să verifice textul moțiunii simple. „Am solicitat Biroului Permanent să constate dacă formularea acestui text corespunde rigorilor de dezbatere parlamentară din Regulamentul Senatului. Mai nou, oricine are semnăturile necesare poate depune orice”, a mai spus Ștefan Pălărie. 

A doua moțiune simplă pe numele Dianei Buzoianu

Senatorii Opoziției, de la PACE-Întâi România, AUR și neafiliați, au depus o nouă moțiune simplă adresată ministrei Mediului, pe care o acuză că blochează proiecte energetice strategice realizate în proporție de peste 90%. Este a doua moțiune pe numele Dianei Buzoianu în mai puțin de un an, după ce prima, depusă în decembrie 2025, a trecut cu 74 voturi pentru, 43 împotrivă și o abținere. Demersul a fost adoptat inclusiv cu voturile social-demcoraților.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat deja că formațiunea pe care o reprezintă va vota noua inițiativă a Opoziției, pentru a rămâne consecvenți. 

Moțiunea simplă va fi dezbătută și votată în plenul de luni al Senatului, de la ora 16:00. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Digi Sport
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Descarcă aplicația Digi Sport
