Exclusiv Ștefureac: Amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare e nocivă și pentru social-democrați. „Bagi dividende în buzunarul opoziției”

pupitru psd
PSD. Foto: Shutterstock

Strategia PSD de a amenința cu retragerea de la guvernare este percepută de populație ca nocivă și riscă să-i afecteze și pe social democrați, a spus sociologul Remus Ștefureac în emisiunea „În fața ta” de la Digi24. În plus, PSD ar pierde și accesul la resursele guvernării, a mai spus șeful INSCOP Research.

Este interesantă poziționarea PSD, care continuă chiar și după aceste alegeri să joace după următoarea strategie politică intitulată pe scurt: ieșim de la guvernare. Noi ieșim de la guvernare. E din nou ceea ce au făcut chiar prima zi de după alegeri. Strategia asta funcționează în vreun fel?

„Care este argumentul și sursa cea mai importantă de putere politică pentru PSD? Reprezentarea parlamentară, evident, și faptul că, în interiorul acestei coaliții, este principalul partid din punct de vedere al susținerii parlamentare. Punerea pe tapet acestui subiect, sigur, din punct de vedere al unei strategii de comunicare, este o strategie corectă, în sensul în care încerci să schimbi agenda și, evident, să recâștigi controlul asupra jocului politic”, a spus Ștefureac.

„Cert este că pentru marea majoritate a populației acest amenințare permanentă este extrem, dar extrem de nocivă. Se întreține acel sentiment de instabilitate, de incertitudine, de risc, de insecuritate, iar se ceartă ăștia... Păi dacă ei nu se înțeleg, cum să iasă ceva bine din țara asta? Toate aceste chestiuni au consecințe negative asupra, sigur, tuturor partidelor, dar au consecințe negative și asupra PSD, pentru că ele inhibă orice potențial de creștere a PSD”, a adăugat el.

Ștefureac mai spune că românii s-au săturat de certurile între politicieni.

„Încă o dată, inhibă potențialul de creștere. Și riscurile sunt și asupra PSD. Și mai mult, bagi dividende electorale și mai multe în buzunarul cui? În buzunarul opoziției! Ce înseamnă opoziția în acest moment? Din punct de vedere parlamentar, știm ce înseamnă, dar din punct de vedere al intenției de vot, opoziția în acest moment înseamnă un singur partid: AUR”, a explicat sociologul.

El a fost întrebat dacă PSD ar putea adopta o strategie prin care să fie mai vocal decât AUR, în condițiile în care a pierdut deja mulți alegători în favoarea acestui partid.

„Este aproape imposibil ca PSD să țipe mai tare decât AUR. Cel puțin la nivelul retoricii agresive, la nivelul retoricii radicale. Nu cred că acest lucru este posibil. În plus, ieșirea de la guvernare mai comportă un risc strategic, aș spune, pentru PSD, pentru că odată ce ieși de la guvernare, ieși sigur și din siajul beneficiilor guvernării. Și atunci întreb: care ar fi strategia? Iese PSD de la guvernare, rămâne în opoziție, sprijină guvernul, dar nu mai are chiar același acces la resurse. Deci, elita, să spunem, centrală și locală, poate începe să se uite la perspective viitoare și se mută la un partid radical astăzi, care încearcă cumva să-și mai modereze tonul sau cel puțin asta încearcă să ne lase să credem.

Sau PSD iese de la guvernare și încearcă să formeze o altă majoritate. Și dacă formează o altă majoritate, cu cine o face? Cu AUR? Alte riscuri, evident, pentru că vorbim, dincolo de reprezentare a parlamentară, vorbim de un partid care în susținerea electorală are un scor dublu comparativ cu PSD. Evident că va avea o conduită de lider. Evident că, de asemenea, din această perspectivă, PSD ar putea avea de pierdut. E o situație complicată”, a explicat Ștefureac.

