Stelian Bujduveanu, primul mesaj după ce Ciprian Ciucu a preluat mandatul de primar al Capitalei: „Rămân alături de bucureşteni”

Liberalul Stelian Bujduveanu şi-a încheiat mandatul de primar general interimar al Capitalei, după depunerea jurământului de către Ciprian Ciucu, care a câştigat alegerile locale parţiale pentru PMB din 7 decembrie.

Bujduveanu a transmis că rămâne alături de bucureşteni prin atribuţiile sale de viceprimar, ''cu aceeaşi implicare şi responsabilitate''.

''Îi urez mult succes noului primar general al Municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, care preia acest mandat cu o experienţă administrativă solidă şi cu energia necesară pentru a conduce Bucureştiul. În acest context, se încheie mandatul meu de primar general interimar. A fost o onoare şi o reală bucurie să lucrez pentru bucureşteni din acest rol de mare responsabilitate şi încredere, iar această experienţă rămâne una definitorie pentru parcursul meu profesional. Rămân alături de bucureşteni prin atribuţiile mele de viceprimar, cu aceeaşi implicare şi responsabilitate'', a scris el, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.