Administraţia Prezidenţială a anunţat sâmbătă că a primit mai multe propuneri de îmbunătăţire a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, după punerea acesteia în dezbatere publică, unele dintre ele fiind integrate în document. Strategia urmează să fie dezbătută şi aprobată luni, în CSAT, urmând ca săptămâna viitoare să fie prezentată Parlamentului.

„În urma punerii în dezbatere publică a Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, la Administrația Prezidențială au fost transmise o serie de comentarii, observații și propuneri, atât din partea societății civile, a cetățenilor, cât și a instituțiilor cu atribuții în zona apărării, securității naționale și politicii externe.

Contribuțiile au vizat atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât și forma de prezentare, evidențiind un interes sporit de a îmbunătăți documentul.

Având în vedere relevanța unor observații și propuneri, au fost operate mai multe modificări menite să clarifice anumite prevederi ale Strategiei, inclusiv de natură conceptuală. De asemenea, sugestiile primite au facilitat detalierea unor aspecte particulare din Strategie, permițând astfel detalierea unor mesaje cheie”, a transmis sâmbătă Palatul Cotroceni.

Sursa citată mai precizează că „multe dintre ideile propuse, chiar dacă nu au fost integrate în Strategie, vor contribui la fundamentarea acțiunilor din Planul de Implementare a acesteia”.

Președintele României salută contribuțiile consistente venite din zona societății civile, care au „îmbunătățit semnificativ conținutul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și securitatea națională în următorii cinci ani", mai menționează comunicatul Președinției. Strategia Naţională de Apărare a Ţării va fi discutată şi aprobată, luni, în şedinţa CSAT, urmând a fi prezentată Parlamentului săptămâna viitoare.

