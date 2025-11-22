Președintele României salută contribuțiile consistente venite din zona societății civile, care au „îmbunătățit semnificativ conținutul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și securitatea națională în următorii cinci ani”, mai menționează comunicatul Președinției.

Strategia Naţională de Apărare a Ţării va fi discutată şi aprobată, luni, în şedinţa CSAT, urmând a fi prezentată Parlamentului săptămâna viitoare.

Citește și: Nicușor Dan vrea să implice SRI în lupta anticorupție, dar cere delimitări clare: „Cu toate precauțiile”