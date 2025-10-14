Live TV

Nicușor Dan vrea să implice SRI în lupta anticorupție, dar cere delimitări clare: „Cu toate precauțiile”

Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Nicușor Dan/ Facebook

Președintele Nicușor Dan a anunțat că intenționează să implice Serviciul Român de Informații în lupta anticorupție în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării, document care trebuie aprobat până la sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit lui Nicușor Dan, implicarea SRI în combaterea corupției trebuie făcută „cu toate precauțiile, precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în activitatea parchetului”. 

„Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic”, a scris Nicușor Dan marți, într-un mesaj pe rețeaua X.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, în cadrul unui interviu la Știrile ProTV, că viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării, document care se află în faza de redactare, va conține două direcții noi: una privind războiul hibrid al Rusiei împotriva României și una privind corupția din țară.

„A doua (direcție - n.r.) pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe din instituții au trimis observații - atacarea frontală a fenomenului corupției. Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de... să-i spunem activitatea parchetului. Pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care SRI se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între servicii de informații și parchet să fie foarte bine făcută”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a mai precizat că rolul SRI în combaterea corupției trebuie să fie foarte bine definit și delimitat din punct de vedere juridic.

„Mecanismele trebuie definite foarte bine - juridic, vreau să spun. În esență, rolul serviciului de informații este să producă informații cât mai consistente, astfel încât din momentul în care o informație este transmisă către parchet, serviciul de informații să nu mai aibă de-a face cu respectiva chestiune și parchetul să înceapă să cerceteze presupusa infracțiune de corupție”, a explicat Nicușor Dan.

Strategia Națională de Apărare a Țării trebuie să fie adoptată în Parlament, după ce este trecută mai întâi prin CSAT.

„Consilierul pentru securitate națională, domnul Diaconescu, a făcut o corespondență cu toate instituțiile care au atribuții pe securitatea națională. S-au strâns două dosare de corespondență și din toate opiniile, care bineînțeles că unele dintre ele se suprapuneau, a elaborat un document prealabil pentru moment, la care ne mai uităm încă o dată cu toții, după care el va fi trecut prin CSAT și după aceea trimis Parlamentului. Deci, termenul 26 noiembrie, când sunt cele șase luni de la învestirea mea ca președinte, va fi respectat.”, a precizat Nicușor Dan. 

